桃一家三口群聚感染！匡列392人　足跡遍佈全聯、星巴克、7-11

▲桃園市政府衛生局長王文彥說明桃市今天新增3例本土個案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局長王文彥指出，中央流行疫情指揮中心公布，桃市今天新增3例本土個案，其中（案20483）因尚未完整接種疫苗，日前新工作需檢附報告自費採檢，採檢結果為陽性確診，Ct值26。其妻子與兒子採檢後也確診，目前收治醫院隔離治療中，其3名同住友人採檢後為陰性，均已安排至集中檢疫所隔離，市府已掌握社區相關疫調並安排採檢，籲請市民眾毋須恐慌。

王文彥指出，中央流行疫情指揮中心今天公布桃市新增3例本土個案，另有7例境外移入個案（6例為落地採檢陽性，1例為檢疫期間採檢陽性），年齡則介於6歲至50多歲。

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其中本土個案（案20483）為30多歲男性，因尚未完整接種疫苗，他的新工作要求須附檢驗報告自費採檢後呈陽性確診，Ct值26。衛生局匡列2位家人採檢也確診，案妻（案20484）Ct值32.8，案子（案20485）Ct值35.2，目前均已收治醫院隔離治療，其3名同住友人經採檢為陰性，已安排至集中檢疫所隔離。

此外，衛生局已針對該案妻（案20484）職場與案子（案20485）就讀學校，今天已派醫療團隊完成採檢，職場全數採檢105人，全校師生與家長採檢287人，市府將持續擴大匡列、擴大採檢因應，目前尚待檢驗結果。

王文彥呼籲，本週末為228和平紀念日連假，各觀光景點應維持人流管控、加強實聯制、體溫監測與清消頻率，民眾外出應遵守各項防疫規範，減少不必要外出及聚會、維持社交距離、佩戴口罩與勤洗手等防疫規範。



王文彥也提醒，桃園社區採檢站今天採檢546人，截至目前為止，桃園社區採檢站累計採檢10萬7,286人，其中陰性10萬6,573人、陽性167人、546人檢驗中。市府2處社區採檢站以一天輪流開設一站方式，上午9時至12時，開設中壢區中正公園採檢站（2/26、2/28、3/2、3/4、3/6）或桃園區中路公園採檢站（2/27、3/1、3/3、3/5）供民眾採檢，持續進行社區健康監測。

▲桃園市政府公布（案20484）之公共場所足跡圖示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新聞處長詹賀舜指出，今天公布桃園個案（案20484）之公共場所足跡，包含：2月18日上午曾至平鎮區中豐路「閤家康聯合藥局」及「酷樂莎GUZEI SABAH」；2月19日下午曾至「全聯福利中心平鎮祥安店」；2月20日上午曾至平鎮區自由街「7-11寶麗門市」；2月24日下午曾至平鎮區中豐路「立特佳五金百貨大賣場」；2月25日上午曾至「星巴克楊梅中山門市」。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜籲請曾於其間與確診者足跡重疊者，請於足跡重疊次日起14天進行自我健康監測。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

詹設順也提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天進行自我健康監測，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

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