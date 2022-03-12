超商獨賣！限量「漢堡王買1送1券」　爽嗑雙起司牛肉堡只要35元

▲萊爾富首度攜手漢堡王推出限量買1送1優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

爽吃漢堡只要35元！萊爾富獨家開賣「漢堡王買1送1」優惠券，全台限量1000份，持券可享漢堡王「雙起司牛肉堡」買1送1，爽吃2份雙起司牛肉堡只要花69元，超級划算；麥當勞則是有「虎年開春優惠券」，不管是加1元多1件還是超爽大餐100元起優惠通通都有，趕快把握機會開吃。

萊爾富首度攜手漢堡王推出「吃堡了沒」全新優惠，即日起至4/5，Hi-Life VIP APP整買零取生活票券專區開賣限量1000份「雙起司牛肉堡買1送1」票券，雙起司牛肉堡單件原價69元，現在只要花69元就能爽吃2份。

▲萊爾富開賣1000份「雙起司牛肉堡買1送1」票券。



如果搶不到「雙起司牛肉堡買1送1」票券也別難過，本次活動還有5吋重磅牛雞雙堡、犇牛堡2入組下殺6折套餐票券，想搭配飲品組合一定要買好事花生牛雞雙堡，內含花生安格斯牛肉堡與花生培根脆雞堡，再搭配小可樂2杯，現在特惠每組只要185元，等於直接下殺6.3折。

▲麥當勞新春優惠券只能用到3/22。（圖／麥當勞提供）

麥當勞近日也有「虎年開春優惠券」，大手筆祭出「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」、「早餐加1元多1件」、「早餐加5元享38元冷／熱飲」、「有氧雙人早餐」及數位限定的「雙人暖心200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元。

其中，最划算的就是加1元多1件，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗的百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃，即日起至3/22限時開吃，優惠券則提供紙本及電子版開放門市使用。