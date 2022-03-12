蘇貞昌下週打第三劑選高端　籲國人快打疫苗「要享受也要有責任」

▲行政院長蘇貞昌14日打第三劑疫苗，選的是高端。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌預計在下周接種第3劑疫苗，前2劑都接種AZ的他，第3劑將混打高端疫苗；他表示，高端是政府許可，可以打的疫苗，那就是安全可靠的疫苗。另外，他也提醒民眾盡快施打疫苗，未來防疫警戒放寬，「要享受也要有責任」，請國人同胞遵守防疫規範。

對於第3劑選擇高端的原因，蘇貞昌說去年他特別說，「沒人敢打我率先、疫苗不夠我不搶」，所以他跟陳時中部長全國第一個打疫苗，後來5月疫情爆發大家搶打疫苗，只好一直忍著，拖到12月多才打第2劑。

「現在我剛剛滿3個月，所以我可以打第3劑了。」蘇貞昌表示，禮拜一要打高端，因為它是政府許可，可以打的疫苗，那就是安全可靠的疫苗。

蘇貞昌也再次呼籲民眾，香港那麼高的確診人數死亡率那麼高，都是沒有打疫苗的長者，只要有打疫苗，保護力增加20幾倍，甚至30幾倍，所以要呼籲長者，務必來打疫苗，而且還可以得500元（衛教品）。拜託國人同胞，政府照顧國人的健康平安，用盡心力，也很感謝國人同胞的配合，台灣防疫世界第一，但這一點不能掉以輕心。

蘇貞昌表示，現在要放寬，既然放寬，就有風險，難免還有沒有症狀的人進入社區，到時候如果又增加確診人數，大家一定會緊張。為了保護大家，務必請來打疫苗，務請長者一定要打疫苗，這不但是保護自己、保護家人，也減輕社會的負擔。

另外，蘇貞昌也拜託國人同胞，台灣防疫能夠世界第一，今天大家能正常生活，經濟還能拚11年來最好、最高，就是國人同胞大家有照防疫規範，戴口罩、勤洗手，對於到哪裡應該要有實聯制，所以現在不但能夠掌握疫情，而且一有確診，就能夠隔離，能夠趕快循線找出來區隔，就是因為有照規範來。

蘇貞昌說，既然要減輕隔離、要縮短隔離期間，那大家也要照規矩來，14天縮短為10天，自主健康管理，你就要「自主」好，不能「自主」期間還調皮、還不守規矩、還亂跑，那會害了社區、害了別人，因此還是要再再呼籲，要享受也要有責任。

最後蘇貞昌呼籲，請國人同胞大家一起遵守防疫規範，這一個成績得來不易，大家一起加油，「我禮拜一會打疫苗，打高端，也是相信政府所公布的疫苗，希望大家一起支持，隨你高興要打哪一種，我們有足夠的疫苗、足夠的品項，無論選哪一種，請趕快來打。」

▼蘇貞昌呼籲國人要享受也要有責任，趕快去打疫苗。（圖／記者李毓康攝）



