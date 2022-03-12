蘇貞昌再槓蔣萬安「街頭小混混」　批蔣家精神錯亂談民主

記者陳家祥／台北報導

年底台北市長選戰腳步接近，向來溫和的國民黨熱門參選人蔣萬安，11日質詢行政院長蘇貞昌時，雙方唇槍舌戰，火藥味十足。對此，蘇貞昌12日表示，蔣萬安的祖父當年告誡年輕領袖萬惡共匪絕不可信，爸爸卻主張三通，講這樣也是蔣家，講那樣也是蔣家，台灣人都不能有意見，誰敢有異議，不是殺就是關」，現在他的曾孫子來跟我談民主，是怎麼樣的精神錯亂？

「面對蔣家，台灣人實在是精神時空錯亂。」蘇貞昌表示，他的曾祖父要我們反攻大陸，他的祖父跟我握手的時候，一再告誡我們這些年輕領袖，萬惡共匪絕不可信、絕不能往來，所以是三不。到他的爸爸，上次我當行政院長他的爸爸當立法委員質詢我，一再主張三通，「想想看，講這樣也是蔣家，講那樣也是蔣家，台灣人都不能有意見，誰敢有異議，不是殺就是關」，現在他的曾孫來跟我談民主，想想看，這是怎麼樣的時空錯亂、精神錯亂。

蘇貞昌說，昨天有人以立法院國會殿堂上，禮儀的是非來評斷，「但如果從台灣人70幾年來歷史長河的大是大非，我何嘗不是講出台灣人的心聲？」

蘇貞昌表示，昨天在答詢時，整體來看，應該可以看到整個前段，我是費盡口舌、耐著性子，要好好解釋說明，一直要就各方面政府的態度跟要有的作為，無論增強電網韌性或是加強教育訓練、減少出錯、防呆防錯，各種方面，我一再的講。

蘇貞昌酸，如果國會殿堂質詢變成像「街頭小混混」，就是一再地講「你不敢啦、你不敢啦，還要加台語」，這樣是可忍孰不可忍。

▼蔣萬安11日質詢蘇貞昌時，雙方為保證不停電言詞交鋒。（合成圖／記者屠惠剛攝）



