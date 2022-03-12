「基輔之鬼」現真身！　1人擊落6戰機開嗆：飛來奪走俄軍靈魂了

▲烏克蘭國防部11日在Facebook發布據稱是「基輔之鬼」的照片向俄羅斯宣戰。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭的「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）因戰績卓越，能獨自在空戰中擊落6架俄國戰機，而成為烏克蘭軍民的士氣來源。不過，由於「基輔之鬼」的真實性難辨，因此一直只是個神奇的都市傳說。烏克蘭軍方11日罕見地在官方賬號秀出照片向俄軍嗆聲，聲稱「基輔之鬼」正要「飛來奪走你的靈魂」。

據外媒報導，烏克蘭國防部11日在Facebook發布照片，聲稱照片中坐在米格-29戰鬥機內、身著迷彩軍裝、戴著黑色護目鏡和氧氣罩的「基輔之鬼」，即將要向俄軍發起戰鬥，還配文表示，「哈囉俄羅斯的惡棍們，我要飛來奪走你的靈魂了！」

雖然這位「基輔之鬼」未在照片中以真面目示人，不過從照片可見，他當時用食指指向了右手邊的機翼，而上面赫然掛著的正是一個白色導彈，似乎是在暗示俄羅斯，烏克蘭即將用導彈發起反擊。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭起，與「基輔之鬼」相關的傳說就一直在社交媒體上發酵。有媒體稱，「基輔之鬼」在戰鬥首日就獨自擊落了6架俄羅斯戰機，大大地鼓舞了烏克蘭軍民士氣。不過，烏克蘭至今還未有政府官員證實「基輔之鬼」的真實性，也讓這位英雄成為了神奇的都市傳說。

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