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烏克蘭停屍間爆滿！士兵屍疊屍停放雪地　死前擺祈禱姿勢到最後1刻

▲▼尼古拉耶夫的停屍間已爆滿，人們只能將屍體裝袋後排列在雪地裡。（圖／翻攝自推特／@putino）

▲尼古拉耶夫的停屍間已爆滿，人們只能將屍體裝袋後排列在雪地裡。（圖／翻攝自推特／@putino）

記者葉睿涵／編譯

自3月初以來，俄軍就不斷對烏克蘭南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv）展開猛烈襲擊，導致當地屍橫遍野、停屍間爆滿。當局在無可奈何之下，只好將無處安放的遺體疊放在停屍間的走廊或室外雪地。這些遺體有的被剖開了腹部，其中一具還一直維持著死前擺出的「祈禱狀」姿勢，讓人心酸。

據法新社報導，尼古拉耶夫已人滿為患的停屍間，空氣中瀰漫著消毒水與腐屍混合的陰森氣味，由於停屍間再也裝不下更多的遺體，因此當局只好將幾天前在附近被炸死的遺體堆積在地板或室外雪地，而法醫也只能在衛生條件不佳的情況下進行屍檢。

從現場畫面來看，停屍間外頭整齊地排列了約30具遺體，他們有的被裝在屍袋內，有的只是用裹屍布草草包起。白色的雪花不斷落在停放在雪地上的屍體上，其中一具屍體還清楚可見，正持續維持著死前擺出的「祈禱狀」姿勢。

停屍間的員工弗拉基米爾（Vladimir）指出，死者生前在朝俄軍投擲燃燒彈時，意外被俄軍抓住，於是俄軍將他的雙手捆住直接就地處決，導致遺體還一直維持著生前的狀態。他搖著頭說，「我從來沒見過這種事情，以前我們以為屍體最糟糕的狀態就是車禍了。他們都還那麼年輕啊！」

在這些遺體中還可見2具身著迷彩服的陣亡士兵疊放在一起，其中一具遺體腹部還慘被剖開，讓人不忍直視。法醫研究所所長迪魯吉納（Olga Dierugina）表示，「自開戰以來，我們已收到了120具屍體，其中包括了80名士兵和30名平民，他們最小的是一個只有3歲，而年紀最大的已經70多歲了。」

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