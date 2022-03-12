　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「俄羅斯首富」硬起來勸告普丁：不要帶我們回到1917年

▲▼俄羅斯西伯利亞鎳業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）。（圖／路透）

▲俄羅斯西伯利亞鎳業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

俄羅斯最富有的商人波塔寧警告克里姆林宮，不要沒收撤離的外國企業資產，以免讓俄國倒退100多年，希望俄羅斯扣押資產方面採取謹慎的態度。

《CNN》報導，61歲俄羅斯西伯利亞鎳業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）表示，政府沒收撤離俄羅斯的外企資產，將粉碎投資者數十年的信心，並將俄國帶回1917年布爾什維克革命的悲慘日子。

波塔寧表示，俄羅斯應以務實的態度，回應被排除在全球經濟之外這件事，應維護長期耕耘的經濟地位，不該走向「關大門」。

波塔寧在諾里爾斯克鎳業（Norilsk Nickel）上發布消息，「首先，這將使我們回到百年前，到1917年，而這一步的後果就是全球對俄羅斯投資出現不信任，我們將經歷數十年。」

「其次，很多企業決定暫停在俄羅斯的業務，有點情緒化，但可能是因為輿論對他們施加了前所未有的壓力。」據《彭博社》報導，波塔寧是俄羅斯最富有的億萬富翁，身家仍約為225億美元。

諾里爾斯克鎳業是全球最大的鈀和高優質鎳生產商，也是鉑和銅的主要生產商。該公司及其主要產品逃過西方國家對俄羅斯的懲罰性經濟制裁。

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
快訊／《聲林3》總冠軍出爐！　邱軍2分差獲亞軍
《聲林3》總決賽4強名單出爐！王彙筑止步淚崩
中國BA.2擴散！吉林長春「宣布封城」　900萬居民限制出戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯人為何瘋麥當勞？莫斯科32年前3萬人排隊擠爆　曝關鍵3原因

路透社：亞洲COVID-19「死亡人數」突破百萬

「俄羅斯首富」硬起來勸告普丁：不要帶我們回到1917年

拜登宣布：取消俄羅斯「貿易最惠國待遇」　邀請G7、歐盟加入制裁

俄指控烏克蘭栽贓　用「懷孕模特兒」捏造婦醫院被炸新聞

WHO建議烏克蘭：銷毀「實驗室病原體」　以防止疾病傳播

日本「露天浴池大師」拍裸女30年…恐怖組織曝　警方驚：年賺2億

俄官媒開始批評中國　專家憂大陸恐加速擴張勢力

尹錫悅一句話擄獲太座心：會為妳做一輩子的飯

俄：美資助烏生物研究　為建立致命病原體隱密傳播機制

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

掛假車牌拒檢狂飆！警開3槍　1人頭部中彈命危送醫搶救

俄羅斯人為何瘋麥當勞？莫斯科32年前3萬人排隊擠爆　曝關鍵3原因

路透社：亞洲COVID-19「死亡人數」突破百萬

「俄羅斯首富」硬起來勸告普丁：不要帶我們回到1917年

拜登宣布：取消俄羅斯「貿易最惠國待遇」　邀請G7、歐盟加入制裁

俄指控烏克蘭栽贓　用「懷孕模特兒」捏造婦醫院被炸新聞

WHO建議烏克蘭：銷毀「實驗室病原體」　以防止疾病傳播

日本「露天浴池大師」拍裸女30年…恐怖組織曝　警方驚：年賺2億

俄官媒開始批評中國　專家憂大陸恐加速擴張勢力

尹錫悅一句話擄獲太座心：會為妳做一輩子的飯

俄：美資助烏生物研究　為建立致命病原體隱密傳播機制

PLG職籃邁入洋將「巨獸時代」　T1單打自走砲最吃香

金曲歌后致詞、開唱「從不看提詞機」曝原因：我們是大人了，不能這樣

俄羅斯人為何瘋麥當勞？莫斯科32年前3萬人排隊擠爆　曝關鍵3原因

路透社：亞洲COVID-19「死亡人數」突破百萬

52歲具俊曄揭「凍齡秘訣」　網哭：反觀52歲的他們

郭婷筠甩30kg「火辣開深V」開唱！　罕見「1舉動」突破自我

「俄羅斯首富」硬起來勸告普丁：不要帶我們回到1917年

古力娜扎美人魚造型照曝光…零修圖洩真實狀態！　網看傻：太絕了

金童太愛抱怨？尼克傳奇：聯盟最大愛哭鬼　唐西奇累計14T要申訴

開戰成國際罪人！他問「為何不推翻普丁？」網看俄國街訪全懂了

國際熱門新聞

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

拜登宣布：取消俄羅斯「貿易最惠國待遇」

日警查「露天浴池大師」驚：年賺2億

俄羅斯首富：不要帶我們回到1917年

逾1.6萬人自願助俄抗烏　普丁超歡迎

俄官媒開始批中　專家憂習加速擴張

全家11人被炸死　烏克蘭男緊抱貓貓惹鼻酸

WHO建議烏克蘭：銷毀「實驗室病原體」

俄指控烏用模特兒捏造婦幼醫院被炸

馬力波「萬人坑」堆屍照曝！　遺體塞滿22m壕溝

Google地圖拍下「路邊開啪」肉色野戰

俄：美助烏建立致命病原體傳播機制

基輔還能再撐4～6週！美情報：俄初期戰略錯了

俄富豪急了：轉移資產要多久？狂叩這國家律師

更多熱門

相關新聞

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

俄羅斯出兵攻打烏克蘭超過2週，兩國士兵、俄羅斯平民死傷無數，國際間除了不滿俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出兵攻打烏克蘭，俄羅斯國內數個城市也爆發反戰遊行。對此，有鄉民就好奇「俄羅斯人民為什麼不推翻普丁？」引發不少討論，其中，有網友也分享了外媒在俄羅斯街訪的畫面，揭露了 俄羅斯人民的真實看法。

拜登宣布：取消俄羅斯「貿易最惠國待遇」

拜登宣布：取消俄羅斯「貿易最惠國待遇」

WHO建議烏克蘭：銷毀「實驗室病原體」

WHO建議烏克蘭：銷毀「實驗室病原體」

俄官媒開始批中　專家憂習加速擴張

俄官媒開始批中　專家憂習加速擴張

俄軍AK-12遭大量繳獲　烏克蘭「撿到槍」最佳宣傳

俄軍AK-12遭大量繳獲　烏克蘭「撿到槍」最佳宣傳

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭Vladimir Potanin

讀者迴響

熱門新聞

眾量級放閃破分手傳聞！Andy「3句撩妹情話」家寧一聽笑開花

即／苗栗神仙谷墜谷意外！2人宣告不治

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

「大S老公」具俊曄來台首發文！

《聲林之王3》柏霖奪冠！

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

168斷食瘦不了？減重醫曝「這5關鍵沒做到」

蟹膏是精液！「10樣美食」真實身分爆衝擊

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

今年1、2月統一發票中獎組數出爐！　雲端發票500元獎加開65萬組

快訊／《初擁》劇組沉痛發聲「我們失去兩位優秀的好夥伴」

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面