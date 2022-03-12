「俄羅斯首富」硬起來勸告普丁：不要帶我們回到1917年

▲俄羅斯西伯利亞鎳業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

俄羅斯最富有的商人波塔寧警告克里姆林宮，不要沒收撤離的外國企業資產，以免讓俄國倒退100多年，希望俄羅斯扣押資產方面採取謹慎的態度。

《CNN》報導，61歲俄羅斯西伯利亞鎳業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）表示，政府沒收撤離俄羅斯的外企資產，將粉碎投資者數十年的信心，並將俄國帶回1917年布爾什維克革命的悲慘日子。

波塔寧表示，俄羅斯應以務實的態度，回應被排除在全球經濟之外這件事，應維護長期耕耘的經濟地位，不該走向「關大門」。

波塔寧在諾里爾斯克鎳業（Norilsk Nickel）上發布消息，「首先，這將使我們回到百年前，到1917年，而這一步的後果就是全球對俄羅斯投資出現不信任，我們將經歷數十年。」

「其次，很多企業決定暫停在俄羅斯的業務，有點情緒化，但可能是因為輿論對他們施加了前所未有的壓力。」據《彭博社》報導，波塔寧是俄羅斯最富有的億萬富翁，身家仍約為225億美元。

諾里爾斯克鎳業是全球最大的鈀和高優質鎳生產商，也是鉑和銅的主要生產商。該公司及其主要產品逃過西方國家對俄羅斯的懲罰性經濟制裁。