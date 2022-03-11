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拜登宣布：取消俄羅斯「貿易最惠國待遇」　邀請G7、歐盟加入制裁

▲▼拜登宣布，取消俄羅斯的貿易最惠國待遇。（圖／路透）

▲拜登宣布，取消俄羅斯的貿易最惠國待遇。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登宣布，取消俄羅斯的「貿易最惠國待遇」，也就是「中止常規貿易關係」，同時呼籲G7集團、歐盟也應該一起加入相同的制裁行動。但是這項制裁行動還需要國會通過，才能夠實施。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也跟進表示，將祭出第四套制裁措施，與美國及其他西方盟國，一起撤銷俄羅斯的「貿易最惠國待遇」。

根據CNN報導，拜登表示，隨著俄羅斯對烏克蘭的入侵行動仍在持續當中，G7集團正在對更多的俄羅斯寡頭及其家人實施制裁。

拜登強調，「G7還加大了對腐敗的俄羅斯億萬富翁的壓力，我們正在將新的名字，增加到的制裁寡頭及其家庭的名單中，我們正在加強G7國家之間的協調，以瞄準和抓住他們的不義之財」。

拜登說，「他們支持普丁，他們從俄羅斯人民那裡偷竊，並試圖將他們的錢藏在我們的國家，他們是莫斯科存在的盜賊統治的一部分，他們必須分擔這些制裁的痛苦」。

根據《路透社》報導，馮德萊恩說，「明天我們將採取第四套措施，進一步孤立俄羅斯，耗盡其用於資助這場野蠻戰爭的資源」，歐盟將暫停與莫斯科的貿易最惠國待遇，嚴厲打擊其對加密資產的使用，將與美國及其他G7盟國協調制裁措施。

美方提及這項措施的用詞為「中止常規貿易關係」，但此舉在國際貿易學上被稱為「最惠國待遇」（Most favoured nation），若華府真的實施這項政策，將能夠對俄羅斯進口商品徵收更高額的關稅，而且比其他世界貿易組織（WTO）成員國高得許多。

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