竹縣有YouBike了！竹北最快6月啟用　4鄉鎮力拼設100站、750輛車

▲新竹縣也有YouBike了，初期站點分布於竹北市、竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉，部分站點最快於今年6月底正式營運。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／新竹報導

未來到新竹縣也有YouBike能隨借隨騎！新竹縣縣長楊文科偕同微笑單車公司董事長劉麗珠，今（11日）共同簽署合作，正式啟動YouBike2.0公共自行車建置計畫，將分期分階段逐步進行，第一階段站點規劃分布於竹北市、竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉，其中又以竹北市為優先，最快今年6月底啟用，力拼明年底前建置完成100站及投放750輛車，讓民眾更便利暢行。

為完成公共運輸第一哩路及最後一哩路的接駁，新竹縣政府針對經濟效益、使用方便性等多方面考量後，正式宣告推出YouBike公共自行車，且這個時間點啟用「恰恰好」，因為微笑單車擁有在8縣市營運的豐富經驗，可快速複製比照，尤其在設站速度上，新竹縣將比照雙北的規格採用2.0系統，相較於1.0系統建置時間至少半年以上、地點受到諸多限制等缺點，其無電、輕樁之設計，更可快速靈活佈站，未來也會以「先廣後密」的設站原則，使租借更加方便。

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▲▼新竹縣縣長楊文科（左）偕同微笑單車董事長劉麗珠（右）共同簽屬合作，在竹縣啟動YouBike2.0公共自行車建置計畫。

楊文科表示，新竹縣的YouBike2.0公共自行車建置計畫，將於今年6月份起於竹北市率先實施，從高鐵到相關的站點，共計會有50個站、投放400輛車，明年開始往竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉推行，將建置50站、投放350輛車，提供給縣民朋友使用。這次竹縣採用2.0系統，其中一大特色就是不怕缺電，停車柱設計為太陽能供電，24小時都可充電外，有任何問題，隨時可透過客服來解決，不僅先進、便利，對於縣府推動綠色運輸智慧城市更往前邁進一步，是一個新的里程碑，「要做就做最好的，做最符合大家需要的」。

▲▼新竹縣將採用YouBike2.0系統，輕樁、無電特色可更快速佈站，滿足短距離通勤、通學等需求。