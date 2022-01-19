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校園足跡連環爆！新竹縣3校停課採檢　最新結果出爐

▲▼竹縣3校停課篩檢 明新科大2066人均陰性。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲義民高中全校篩檢昨緊急篩完1920人，今早持續對國中部約900人篩檢。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

桃園疫情燒進新竹，竹縣接連出現確診者的校園足跡，連日來衛生局、教育局協調醫護人員緊急擴大篩檢，統計至今(19日)中午為止，明新科大部分共採檢2066人，全數陰性；吉的堡維育幼兒園採檢624人，有464人陰性，其餘160人檢驗中；義民高中部分，昨採檢1920人，930人陰性，其餘檢驗中，今早持續採檢國中部約900人。

新竹縣長楊文科今天上午前往義民高中關心國中部同學採檢情況，他感謝台北榮總新竹分院醫護人員自昨下午起即進駐校園協助篩檢，讓篩檢作業以最快速度完成，同時他也在篩檢站外向同學們宣導，請大家保持社交距離，配合醫護做好篩檢，並記得落實個人防疫工作。

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▲▼竹縣3校停課篩檢 明新科大2066人均陰性。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲縣長楊文到場關心採檢情況。

楊文科表示，因為義民高中有同學確診，因此緊急針對全校人員擴大篩檢，特別感謝台北榮總新竹分院派遣醫護協助採檢。目前為止義民高中學生有1920人完成採檢，今天(19日)繼續採檢約900人，目前已有結果的皆為陰性。各級學校若受確診影響就會停課，找回所有同學篩檢，確保萬無一失。希望鄉親大家一條心，共同抗疫。

另外因應本土疫情升溫，縣府宣布防疫加強措施，自昨(18日)起，各校如「全校有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確診病例，該校停課14日」(中央規定為全校1人確診該班停課，2人確診全校停課)；竹縣出現確診足跡的竹北市和新豐鄉轄內學校校園暫停開放，室內外場地暫停外借(社區大學除外)，未來視中央規定滾動式調整；各校尾牙聚餐、年終活動取消。在補習班和課照中心部分，機構只要有1位師生被中央列為確診病例，機構即停課14天，教室採固定座位和梅花座，若無法梅花座則須設隔板或戴面罩，用餐保持距離禁交談，否則應使用隔板。

衛生局說明，近來新竹縣許多有症狀或曾涉足高風險區域的民眾湧入採檢站或醫療院所篩檢，即便快篩陰性者仍需等待核酸檢測（PCR）報告，其等待通知時間可能長達3天。因採檢陽性優先通知，陰性者則需等候3天，民眾恐焦慮難安。因此請受檢民眾可多加利用健保快易通APP查詢結果，減少等待時間與焦慮感，透過健保快易通APP查詢「COVID-19病毒檢測結果」，方便又快速。

▲▼竹縣3校停課篩檢 明新科大2066人均陰性。（圖／記者陳凱力翻攝）

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