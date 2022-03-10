竹市YouBike 2.0系統今年上路　今、明兩年再增設50站點

▲新竹市YouBike 2.0預計今、明年再增設50站點。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市公共自行車將全面升級，全市50座YouBike站點，將全面升級為YouBike 2.0，今年將採「共站營運」模式，部分車柱、車輛先升級為YouBike 2.0、同時保留部分原有YouBike 1.0車柱。市府也宣布，正規畫在商圈、學校等熱點今年再增20站、明（112）年再新增30站，屆時全市累計115站（含新竹科學園區15站），目標市區每步行5至10分鐘即有一站，提供民眾更優質、便利的公共自行車服務。

市長林智堅表示，竹市YouBike自105年6月啟用迄今，全市目前已建置65站（含新竹科學園區15站），共計1540輛車，使用人數已超過710萬人次。公共自行車已成為市民日常生活的一部分，市府升級YouBike 2.0步行城市再進化，滿足市民通勤、通學、購物及休閒的交通需求。

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▲▼YouBike 1.0營運契約將在今（111）年底到期，市府111年1月辦理公共自行車升級計畫公告招標，3月8日決標，由微笑單車股份有限公司得標。

考量公共自行車系統隨時代變遷已逐步升級，各縣市皆啟動升級腳步，適逢YouBike 1.0營運契約將在今（111）年底到期，為讓公共自行車服務更符合民眾需求，市府111年1月辦理公共自行車升級計畫公告招標，並在3月8日決標，由微笑單車股份有限公司得標。

為讓系統無縫轉換，維護民眾騎乘便利性，竹市YouBike 2.0升級計畫，預計上半年將在50處的YouBike 1.0站點旁增設YouBike 2.0車柱，因1.0與2.0系統不相容，將採共站方式營運，民眾可自由選擇車輛至任何一站皆可還車。此外，預計今(111)年新增20站、明(112)年度新增30站，將以商圈、學校、住宅區及觀光景點等人潮聚集地點綜合考量後設置。

竹市交通處也表示，YouBike 2.0採智慧車機，將借還車功能由車柱移至車機上，不僅可用悠遊卡、一卡通借車，也可使用QR Code掃碼租車，提供多元的租借選擇；此外，YouBike 2.0採1車1柱的無電輕樁設計，取代過去車柱必須挖路埋設電力管線並解決過去模組化時土地面積需求較大的問題，讓設站更輕便、靈活，人行道上的樹與樹間的小空間皆可設置。

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