竹縣再傳確診者足跡！尖石KTV歡唱5小時　衛生局急匡41人

▲新竹縣再傳有確診者足跡，緊急匡列41人採檢，後續也因確診者曾到過尖石山去，採檢不便，將協調由霸安醫院進入山區協助篩檢。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者黃孟珍、林冠吟／新竹報導

新竹縣在船確診者足跡！新竹縣府指出，桃園一名確診個案（案18514）21日曾到過新竹縣尖石泰崗拜訪友人，並在23日下午3點至晚上8點，在竹北市「幸子休閒農莊」參加聚會，期間喝酒唱歌，停留時間更長達5小時。新竹縣府也緊急通知店家消毒，業者也須停業2周全面清消，初步匡列接觸者41人安排採檢，其中居家隔離39人，自主健康管理1人，自我健康監測1人，因尖石秀巒村後山篩檢不便，協調由大安醫院前進後山採檢PCR。

楊文科指出，近期本土疫情升溫，新竹縣受到幾波疫情影響，從明新科大師生染疫事件、吉的堡維裕幼兒園，以及義民高中學生也確診，縣府團隊在最快時間應變，投入所有人力進入校園篩檢，3所學校共篩檢5571人，全數陰性。緊接著鴻佰科技新竹廠4名員工確診，廠區1200名員工篩檢，並緊急設置5個社區篩檢站，提供足跡重疊和高風險鄉親PCR篩檢，這一波篩檢了2079人，也全數陰性。

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楊文科說，疫情緊繃的危急時刻下，篩檢量能和疫苗的持續接種最為關鍵，而這些工作須依靠第一線醫護人員。感謝這一周以來，新竹縣內各醫療院所的無私協助，東元醫院、中醫大新竹附醫、台大新竹分院、北榮新竹分院、湖口仁慈醫院、大安醫院、新仁醫院等各院所醫護人員，他們犧牲假期，一聽到防疫需要，所有人義不容辭，以最快時間就工作崗位，不論是篩檢站的進駐開設，還是疫苗接種站的服務，都是靠這群前線醫護人員的辛苦付出才能運作。

▲竹北幸子休閒農場(KTV)24日晚間已完成環境消毒。（圖／記者黃孟珍翻攝）



衛生局說明，因後山交通不便，經協調由大安醫院和尖石衛生所在尖石鄉以巡迴方式替民眾採檢，目前設置後山3處地點分別為秀巒村辦公處、泰崗派出所前空地，及田浦文健站。