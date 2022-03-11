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快訊／外交部再放寬烏克蘭人依親　申請「停留特別入境許可」

▲▼烏克蘭難民抵達斯洛伐克。（圖／路透）

▲烏克蘭難民抵達斯洛伐克。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭遭受俄羅斯武力入侵，200萬難民流離失所，外交部11日說明，除現行依親、就學、商務考察、投資等入境事由外，政府專案放寬國人及持有外僑居留證在台烏克蘭籍人士的烏克蘭籍親屬，得向我國駐外館處申請探親事由的「停留特別入境許可（簽證）」來台灣。

外交部長吳釗燮7日表示，在台烏克蘭學生、就業人士，如有家人要來台依親，或是簽證需要延長，政府一定幫忙到底，也正在討論協助烏克蘭學生到台灣就學。

對於開放烏克蘭籍人士申請探親來台事，外交部今天說明，考量烏克蘭情勢、展現人道精神，外交部經與相關機關研商定案，除現行中央流行疫情指揮中心開放入境事由（依親、就學、研習中文、商務考察、投資、履約、應聘、緊急人道及經指揮中心專案許可者）外，政府專案放寬國人及持有外僑居留證在台烏克蘭籍人士的烏克蘭籍親屬，得持有效烏國護照及親屬關係證明，向我國駐外館處申請探親事由的「停留特別入境許可（簽證）」來台灣。

外交部表示，有關烏克蘭籍人士申請探親停留簽證應備文件及駐外館處聯絡資訊，請分別參閱外交部領事事務局全球資訊網有關「外籍人士來臺探親申請停留簽證手續說明」及「國外申辦地點」。

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