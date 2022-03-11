台大學生會聲援烏克蘭　譴責俄羅斯入侵「籲增強對俄制裁力道」

▲台大學生會發起聲援烏克蘭活動。（圖／摘自台大學生會臉書）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭，引發國際群起譴責俄羅斯，台大學生會今（11日）晚在傅鐘前廣場發起聲援烏克蘭校內宣講活動，並參與連署聲援烏克蘭，台大學生會除譴責俄羅斯武力入侵外，也呼籲台灣政府及社會增強對俄制裁力道，並即刻檢討現行國防及兵役政策，建立務實的軍事訓練制度，以應對中共政權在可預見未來可能付諸實行的軍事侵略行動。

俄羅斯入侵烏克蘭今天進入第16天，烏俄戰事仍處於膠著狀態，各國除譴責俄羅斯，也紛紛祭出經濟制裁，台灣也不例外，而台大學生會為了聲援烏克蘭，今晚在傅鐘前廣場發起聲援烏克蘭校內宣講活動，包括立委范雲、台大歷史系教授周婉窈等人將到場。

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▼台大學生會發起聲援烏克蘭活動。（圖／摘自台大學生會臉書）

台大學生會指出，自從俄軍從2月2入侵烏克蘭至今，已造成烏克蘭軍隊及平民各有上千人傷亡，超過百萬烏克蘭人流離失所，同時俄軍也有數百至數千人陣亡，其中甚至有不知道自己會被送上戰場的義務役士兵，但俄國政府竟宣稱這場戰爭是為了打擊納粹、維護和平及保衛國民，意圖正當化自己的侵略行為。

對於俄羅斯入侵烏克蘭，台大學生會譴責俄羅斯武力入侵他國，侵害烏克蘭國家主權及領土完整，並要求俄軍立即停止攻擊住宅、學校、醫療院所等嚴重違反國際人道法的戰爭罪行為，也呼籲國際社群向各國政府施壓，敦促其加入或提升對俄羅斯及白羅斯的制裁行動。



台大學生會也呼籲台灣政府及社會，增強對俄國制裁力道，限制可能用於軍事及通訊用途技術、產品出口，終止並撤除對俄羅斯國營企業的投資，必要時也應考慮對俄籍飛機和船隻關閉領空及港口，同時增加對於烏克蘭社會在資金、醫療及糧食上的救援措施，也應即刻檢討現行國防及兵役政策，建立務實的軍事訓練制度，提升防衛自主、推動全民國防，以應對中共政權對台與日俱增的威脅恐嚇以及在可預見未來可能付諸實行的軍事侵略行動。