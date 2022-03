俄軍精銳裝備AK-12步槍遭大量繳獲　烏克蘭「撿到槍」最佳宣傳

▲俄軍精銳部隊的裝備,被烏軍大量繳獲。(圖/翻攝自Twitter)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第16天,烏克蘭的「不對稱作戰」戰法發揮效果,讓俄軍不斷遭受戰損,就連2018年才配發給精銳部隊的最新式「AK-12突擊步槍」都被大量繳獲,現在不斷在出現在烏軍部隊手中,或是成為政治人物拍照的背景道具,成為真正的「撿到槍」宣傳。

根據美國媒體The Drive-Warzone報導,與俄羅斯火力強大的軍火庫相比,烏軍的火力顯得遠遠落後,缺乏一些高端武器,但是在社群媒體上,烏克蘭的一些關鍵人物,正在展示一些俄軍的武器,尤其是AK-12,已成為最能提升士氣的戰利品。

獨立研究員歐布蘇拉(Caliber Obsura)從烏克蘭政治人物的公開照片中,發現一件有趣的事,他們幾乎一手一把俄羅斯AK-12步槍。

#Ukraine : Vitaliy Kim, the Governor of #Mykolaiv Oblast, in his office. Note the captured AK-12 as well as a suppressed AR-15. pic.twitter.com/YOluGN5fAq

尼古拉耶夫州(Mykolaiv Oblast)的州長金(Vitaliy Kim)被發現在辦公室角落,擺了一把繳獲的AK-12,雖然不明顯,但確定就是AK-12。

It seems that that captured AK-12 are becoming a status weapon for Ukrainian figures; here we see the Chief of the Defence Intelligence of Ukraine, Brigadier General Kyrylo Budanov, with another example. pic.twitter.com/l8fQ3vjNnz