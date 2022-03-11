俄軍精銳裝備AK-12步槍遭大量繳獲　烏克蘭「撿到槍」最佳宣傳

▲俄軍精銳部隊的裝備，被烏軍大量繳獲。（圖／翻攝自Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第16天，烏克蘭的「不對稱作戰」戰法發揮效果，讓俄軍不斷遭受戰損，就連2018年才配發給精銳部隊的最新式「AK-12突擊步槍」都被大量繳獲，現在不斷在出現在烏軍部隊手中，或是成為政治人物拍照的背景道具，成為真正的「撿到槍」宣傳。

根據美國媒體The Drive-Warzone報導，與俄羅斯火力強大的軍火庫相比，烏軍的火力顯得遠遠落後，缺乏一些高端武器，但是在社群媒體上，烏克蘭的一些關鍵人物，正在展示一些俄軍的武器，尤其是AK-12，已成為最能提升士氣的戰利品。

獨立研究員歐布蘇拉（Caliber Obsura）從烏克蘭政治人物的公開照片中，發現一件有趣的事，他們幾乎一手一把俄羅斯AK-12步槍。

#Ukraine: Vitaliy Kim, the Governor of #Mykolaiv Oblast, in his office.



Note the captured AK-12 as well as a suppressed AR-15. pic.twitter.com/YOluGN5fAq — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) March 7, 2022

尼古拉耶夫州（Mykolaiv Oblast）的州長金（Vitaliy Kim）被發現在辦公室角落，擺了一把繳獲的AK-12，雖然不明顯，但確定就是AK-12。

It seems that that captured AK-12 are becoming a status weapon for Ukrainian figures; here we see the Chief of the Defence Intelligence of Ukraine, Brigadier General Kyrylo Budanov, with another example. pic.twitter.com/l8fQ3vjNnz — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) March 7, 2022

烏克蘭國防情報局局長布達諾夫准將（Kyrylo Budanov）也同樣在辦公室裡放了一把AK-12，他顯然更明白AK-12象徵的意義，他身後還掛上一幅貓頭鷹捕捉蝙蝠的畫作，顯然是針對俄羅斯「嗆聲」，烏克蘭軍事情報局（Military Intell

igence of Ukraine）的徽章就是貓頭鷹抓著寶劍，而俄羅斯「格魯烏」特種部隊（Spetsnaz GRU）則是以蝙蝠作為象徵。