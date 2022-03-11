央行：俄烏戰爭恐讓「台灣經濟成長率」減0.3%~0.4%

▲俄烏戰爭間接影響到台灣的經濟成長率。（圖／達志影像／美聯社）



中央社記者潘姿羽台北11日電

俄烏戰爭持續延燒，央行認為短期對台灣經濟影響尚屬溫和，但如果後續軍事衝突加劇、各國對俄擴大制裁，可能間接影響台灣，使今年經濟成長率下降0.3至0.4個百分點，通膨率也會增加逾0.5個百分點、突破2%。

主計總處2月下旬發布最新預測，認為台灣經濟成長動能穩健，在去年高基期下，今年經濟成長率仍可望達4.42%，消費者物價上漲率（CPI）為1.93%。

不過，俄羅斯於2月24日向烏克蘭發動攻擊，戰事至今仍未落幕，也對全球及台灣經濟帶來不確定性。立法院經委會14日邀中央銀行、國發會、經濟部、財政部等相關部會就「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」進行報告。

根據中央銀行今天預先公布的報告內容指出，台灣與俄羅斯經貿關係並不緊密，加上對俄羅斯與烏克蘭曝險部位不大，俄烏衝突對台灣經濟影響溫和，金融業曝險也尚在可控制範圍，但俄烏戰爭帶來的通膨壓力相對較大。

報告中提到，央行認為若後續軍事衝突持續加劇，各國對俄國制裁範圍擴大，恐影響全球消費及投資信心，將抑制全球景氣復甦力道，屆時可能透過貿易與供應鏈間接影響台灣。

央行進一步指出，假設其他條件不變，今年布蘭特油價由主要機構2月預測的每桶83美元漲至110美元，央行估計可能會使台灣今年經濟成長率下降0.3至0.4個百分點。

對照主計總處最新經濟預測，當俄烏軍事衝突升溫時，可能使台灣經濟成長率面臨「保4」壓力。

由於俄烏衝突將推升國際原物料價格，加劇國內通膨壓力，央行表示，俄羅斯遭國際制裁的影響範圍廣泛，且烏克蘭為東歐的穀倉，均可能造成原油及穀物等大宗商品供應受阻，價格大幅上漲，使高度仰賴大宗商品進口的台灣面臨能源及食物類價格攀升情況，加劇國內通膨壓力。

假設其他條件不變之下，今年布蘭特油價由主要機構2月預測的每桶83美元漲至110美元，央行估計可能會使今年國內通膨率增加0.5至0.7個百分點；主要機構也多預測今年台灣CPI年增率將逾2%。

金融方面，據金管會統計，台灣金融業對俄烏曝險部位為新台幣2712.05億元，央行認為，台灣對俄烏曝險部位不大，受衝擊程度在可控制範圍內。