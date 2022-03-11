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國民黨中常委傳換票賄選風波　朱立倫：為防弊才分區選舉

▲國民黨主席朱立倫11日出席「桃園市歷屆縣長、議長聯誼活動」時表示，針對外界關心中常會選舉制度問題，為防治弊端才分區選舉，且很快會推出。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨主席朱立倫11日出席「桃園市歷屆縣長、議長聯誼活動」時表示，針對外界關心中常會選舉制度問題，為防治弊端才分區選舉，且很快會推出。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨主席朱立倫11日受訪時表示，針對外界關心的中常委選舉制度問題，改革的呼聲一定全力以赴，而且為了防弊才分區選舉，而且很快會推出；至於桃園市長人選問題，朱立倫強調，會秉持黨內決議，協調出一位最具有民意基礎，且最能代表桃園的未來的候選人，「畢竟桃園是我的家，我們的家要更好」。

朱立倫今天參加「桃園市歷屆縣長、議長、鄉鎮市長及代表會主席民政經驗交流暨聯誼活動」，桃園市長鄭文燦、前桃園縣長吳伯雄、許信良等地方政壇重量級人士都到場出席。

▲國民黨主席朱立倫11日出席「桃園市歷屆縣長、議長聯誼活動」時與桃園市長鄭文燦握手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨主席朱立倫11日出席「桃園市歷屆縣長、議長聯誼活動」時與桃園市長鄭文燦握手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

朱立倫在會前受訪時，媒體提問，中廣董事長趙少康要求國民黨自清門戶改選，甚至要凍結中常會，主席怎麼看？

朱立倫認為，第一個，我們最重要黨內要改革，這個改革呼聲我們一定全力以赴，盡速的就現有的中常委選舉制度，能夠更符合民意，公職能夠過半，人數能減少。且為了防弊，以分區來選舉，我們很快的會推出。第二個，我們會依照所有黨章黨規規定，嚴格的調查，然後查辦到底，司法檢調是最後的手段，我們一定秉持這樣的原則來辦。

趙少康還說要借鏡南韓在野合作才能拉下民進黨，記者問朱如何看待？

朱立倫指出，這次南韓大選結果，除了恭賀同樣為在野黨，最大在野黨的尹錫悅先生當選韓國大統領以外，我們從中看到韓國現有執政黨因為房價高漲，因物價飛漲，因為現有經濟處理不好，導致民怨很深，他們也有所謂擁核反核不同的聲音，造成現在執政當局沒有辦法獲得民眾認同而再次政黨輪替。韓國的借鏡就是做不好就要換人，國民黨也要秉持這樣的精神，團結所有在野力量，來獲得民眾支持。

桃園市長人選，外界說羅智強不強大，朱立倫說，羅副秘書長因他剛剛全國走透透，他說很多桃園鄉親都很歡迎他，所以要到桃園來，一步一腳印的走，我覺得都很好，說不定他哪天還要到高雄走一走、到屏東再走一走，我們相信這樣子一個腳踏實地、傾聽民意是個好事。至於桃園市長選舉，我們會秉持黨內決議，一定會協調出最具有民意基礎，且最能代表桃園未來的候選人，畢竟桃園是我的家，我們的家要更好。

至於高雄市長人選方面，朱立倫強調:「不管是在高雄、嘉義、台南、屏東，相對我們最困難的區域，我們都會透過各樣各種方式，找出在地最適合候選人，我們沒有限制一定，只要是國民黨籍，我們會努力推出國民黨最好候選人，那也不排除在野勢力大家能夠合作。」

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