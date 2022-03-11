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醉男超商夾茶葉蛋掉地上...撿起來直接放回鍋內！他認錯獲原諒

▲桃園市游姓男子去年11月間，酒後進入桃園區某超商，因肚子餓徒手夾取熟食區茶葉蛋食用卻掉落地面，游拾起後放回鍋內，過程被店員察覺報警提告。（資料照／記者蔡玟君攝）

▲桃園市游姓男子去年11月間，酒後進入桃園區某超商，因肚子餓徒手夾取熟食區茶葉蛋食用卻掉落地面，游拾起後放回鍋內，過程被店員察覺報警提告。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子去年11月間進入桃園區民生路超商，經過熟食區拾徒手夾取茶葉蛋、米血糕與黃金蛋未經結帳直接食用，其中茶葉蛋還不慎掉落地面，游拾起後放回鍋內，這一幕被吳姓店員目睹，吳質疑整鍋茶葉蛋已不堪食用，認為游男涉嫌竊盜與毀損報警提告；游在警訊時辯稱自己喝醉了等語，後來坦承認錯並賠償業者損失，吳姓店員也撤回告訴，桃檢偵結予以不起訴處分。

檢警調查，36歲的游姓男子去年11月25日晚間7時40分許，獨自進入位於桃園區民生路上的超商，游男疑因肚子餓，在熟食區內徒手夾取包括茶葉蛋、米血糕與黃金蛋等食品未經結帳即食用，其中夾取茶葉蛋時不慎掉落地面，游竟放回鍋內，整個過程被吳姓店員發現上前質問，2人發生爭執。吳員報警處理，員警到場後，吳認為游將掉落地面茶葉蛋還放回鍋內，導致整鍋茶葉蛋無法食用，游未結帳即食用米血糕與黃金蛋已涉及竊盜，因此提告竊盜與毀損罪嫌。

游男在檢警訊問時坦承犯行，辯稱自己是超商熟客，當天喝醉了，有點神智不清，排隊的人很多，所以才先食用；超商吳姓店員也承認游是常客，過程都被店內監視器拍攝，過程中沒有刻意不讓監視器拍到，可能不知道自己做什麼，應該不是故意要偷東西；由於游男坦承犯行，事後也賠償超商損失，業者撤回告訴，檢方偵結予以不起訴處分。

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