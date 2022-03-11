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桃園美福倉儲工廠暗夜大火　悶燒逾10小時...警消持續灌救

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜傳出大火，起火點在4樓處，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜傳出大火，起火點在4樓處，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市10日晚間不平靜，繼觀音工業區發生工廠大火案，蘆竹區長安路二段的美福倉儲也傳出火警，桃市消防局派出大批消防人員與車輛趕往救援，起火點位於4層樓處，消防人員以雲梯車灌救，經過徹夜灌救後，目前仍在悶燒中，初步清點火場並無人員受困或受傷，起火原因與損失仍待調查釐清。

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜傳出大火，起火點在4樓處，消防人員以雲梯車灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜傳出大火，起火點在4樓處，消防人員以雲梯車灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局表示，10日晚間10時43分接獲報案，位於蘆竹區長安路二段的美福倉儲傳出火警，先後派出56名消防人員、各式消防車21輛與2輛救護車到達現場，火苗由4樓竄出並延燒至5樓，消防人員以雲梯車破壞大樓外緣玻璃帷幕後灌水搶救。

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜傳出大火，消防人員徹夜搶救，今天上午仍持續搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜傳出大火，消防人員徹夜搶救，今天上午仍持續搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，美福倉儲起火點由泡綿隔間，內有冷凍櫃等設施，消防人員以多輛雲梯車灌救，但火勢仍不斷悶燒，截至11日上午8時許仍未完全撲滅，經過初步清查，現場並無人員受困與受傷情形，至於起火原因與時損失，仍待進一步調查釐清。

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜大火，消防人員徹夜搶救，今天上午仍持續搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜大火，消防人員徹夜搶救，今天上午仍持續搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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