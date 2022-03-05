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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「王美花下台100次也無法負責」　朱立倫響應郭台銘召開能源會議

▲朱立倫中常委投票。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

303全台大停電，549萬用戶受影響，台電初步調查是人為操作疏失，經濟部長王美花昨（4日）在立法院備詢時承諾，「一年內不會再發生類似的操作疏失」，對此，國民黨主席朱立倫表示，這些保證都是空話，真正的關鍵是整體能源政策有問題，「王美花下台100次也沒辦法負責。」

朱立倫表示，3月1日總統蔡英文也跟所有工商團體保證供電穩定，結果3月3日全民大缺電、大停電，這些保證都是空話。就算台電董事長、經濟部長每天下台也都沒有用，因為真正的關鍵是整體能源政策出了問題。

朱立倫說，他非常贊同鴻海集團創辦人郭台銘所提到的，一定要跳開黨派，大家真正的為臺灣、為拚經濟，一起來開一個能源會議，也呼籲蔡總統拋下意識形態，好好的面對現在國際能源的現狀跟環境。

「妳的532能源轉型是不可能的，到時候受害者是誰？不只是國民黨的人受害，是全民受害。」朱立倫強調，能源政策必須放下意識形態，錯誤的就來改，大家一起來討論。國民黨願意與郭台銘董事、民進黨及各黨派，好好的來重新檢討台灣的能源政策。

對於郭台銘認為停電並非王美花一個人的錯。朱立倫直言，「王美花下台100次也沒有辦法負責」，因為她只是執行現有的、錯誤的能源政策，如果這樣的能源政策，真的是神仙來都沒有辦法，台電董事長每天下台也沒有辦法，因為事實上電就是不夠，不夠的電你要怎麼辦？

朱立倫說，電的供應量不夠，不是只是民生用電，工業用電、產業用電通通都受到限制，他已經聽到很多中小企業反映，要申請用電，台電說沒有辦法，因為它生不出電來，顯然電就是不夠，這就是台灣真正要共同面對的議題，朝野政黨應共同來討論真正負責、可行的能源政策。

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