3男溺斃摩鐵浴缸！「裸屍泡熱水」七孔流血脫皮　竟是她犯案

▲迷魂大盜江雲卿（右）與死者韓少蓀（左）生前最後身影。（圖／CTWANT提供）

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桃園、新北一帶12年前接連發生3起計程車運將命案，先是小黃司機林衍助被發現陳屍摩鐵，接著又有2名運將在汽車旅館死亡，且3人的死因都是溺斃，財物也全被洗劫一空，犯案手法如出一轍。經過警方抽絲剝繭，發現3名死者生前都載過1名身材矮小的女子，立即循線追查，進而偵破一起女魔頭連續殺人案。

2010年3月3日，55歲的計程車司機韓少蓀，被發現陳屍在桃園縣龜山鄉（現桃園市龜山區）一間汽車旅館的浴缸內，屍體全身赤裸、七孔流血，加上泡在熱水當中，皮膚有些浮腫及脫皮，浴缸的水也被染成紅色，排水孔上還卡了很多食物殘渣，看起來像嘔吐物，且死者身上的錢包、財物全都不翼而飛。

▲凶手江雲卿遭警方逮捕。（圖／CTWANT提供）

事實上，這已是近2個月來第3件雷同的命案，先前已陸續有2名計程車司機慘死，3人都陳屍在摩鐵浴缸，被發現時同樣是全身赤裸，身上財物也都被洗劫一空，明顯是同一人所為。根據同行說法，韓少蓀當時在桃園火車站排班，後來載著1名身材矮小的女子離開，時間大約在中午，雙方還有說有笑的。

由於女子特徵和另外2起命案的嫌疑人相似，警方認定她涉有重嫌，懷疑女子可能先用女色迷昏司機後，再跟同夥共謀劫財殺人。隨著調查進展，警方從各個命案現場，都沒發現有男性同夥的蹤跡，這才驚覺凶手就是這名女性，隨後查出對方的本名為江雲卿，當下人在基隆，立即循線將其逮捕到案。

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