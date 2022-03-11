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女魔頭奪3命！2度判死又逆轉逃死　法官：非故意殺人

江雲卿2度遭判死，更一審改判無期徒刑。（圖／報系資料照）

▲江雲卿2度遭判死，更一審改判無期徒刑。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

女魔頭江雲卿於2010年間連續殺害3名計程車運將，到案後被查出早在14年前就犯案，當時她分別迷昏7人並洗劫財物，遭判處10年有期徒刑，直到2007年才假釋出獄，不料她惡性未改，竟再度犯案，甚至奪人性命。全案進入法律程序，一、二審皆判處江女死刑，然而到了更一審，法官認為她並非故意殺人，改判無期徒刑定讞。

案件審理期間，江雲卿雖坦承下藥劫財，但辯稱她的目的只是要強盜財物，並沒有要取人性命的意思，「雖然我知道他們服用摻入安眠藥水的酒類後，泡澡會在浴缸昏睡，但是我不知道那樣會溺斃，我強盜財物後急著要逃跑，根本沒想到這麼多，犯案後都走得很急，不知道運將後來溺斃」，否認有殺人犯意。

不過，一、二審都認為，江女不可能在被害人清醒時盜取財物，一定是等對方昏迷後才下手，加上她曾供稱「一般人在浴缸裡睡著會溺斃」等語，顯示被告在可預見死亡結果之情況下，仍放任3名運將浸泡在注滿水的浴缸，最終導致3人溺斃，儘管其具有殺人之不確定故意，仍難辭其咎，判處江雲卿死刑。

沒想到，更一審法官卻表示，雖然江雲卿「客觀上」存在可預見死亡結果之可能性，但她過去以相同手法犯案時，有3名被害人未死亡，亦可作為被告於行為當時在主觀上並無會發生死亡結果預見之推論，當有二種推論可能性存在時，即不能必為不利於被告之推論，最終認定江女非故意殺人，改判無期徒刑。全案上訴後，遭最高法院駁回。

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