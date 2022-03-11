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「我想留台灣，離開會心碎」！8歲童寫信淚求蔡英文　呂秋遠提9關鍵

台空姐與義大利富商女兒監護權之爭，空姐控訴被潑穢物、瀝青，懇求光明正大解決該事件。（圖／市議員徐立信提供）

台空姐與義大利富商女兒監護權之爭，空姐控訴被潑穢物、瀝青，懇求光明正大解決該事件。（圖／市議員徐立信提供）

圖文／CTWANT

過去《CTWANT》曾報導，一名台灣空姐與義大利富商爭奪撫養權的事件，台灣法院更一審日前將8歲女兒的撫養權判給男方，不過這當中卻出現爭議；廣播電台《好事903》主持人昨（10日）就貼出一張女童的手寫信，希望自己能夠留在台灣陪伴媽媽以及阿公阿嬤，不要被帶去義大利，而這封信的對象，就是蔡英文以及法官們。

《CTWANT》2019年底曾報導，台灣空姐詹女和義大利富商因工作關係，於12年前相識，未婚生女，之後，富商不斷劈腿、半夜以冷水潑灑熟睡中的空姐等家暴行為，詹女受不了決定離婚，不過卻為了女兒的撫養權，和前夫爭得你死我活。

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此前，義大利富商曾把女兒帶回義大利，詹女為了追回女兒也飛到義大利，好不容易將女兒帶回，但前夫卻在義大利告她「擄拐兒童」，結果還勝訴，導致她現在不敢把女兒交給前夫，怕再回到義大利後就回不來了。

本刊當時尋訪到詹女，對富商利用種種手段逼迫感到恐懼，她表示，台灣的司法如此判決令她感到失望，女兒都對爸爸的行為感到害怕，也不願回到義大利，她將再努力尋求法律途徑解決。

女童盼留在台灣。（圖／翻攝自臉書）

▲女童盼留在台灣。（圖／翻攝自臉書）

針對這起事件，《好事903》主持人在臉書粉專「愛音樂的阿晃」貼出女童的手寫信，並提到法院要將女童的撫養權判給義大利富商，但其實女童是希望留在台灣的，而這樣的判決結果也令他驚訝，才得知台灣法律無法保護台灣人，因此希望各界能夠給予詹女以及女童協助。

對此，律師呂秋遠在臉書上發文分析，在處理親權，也就是監護權的訴訟時，最麻煩的就是法官的不定性，因為每個法官重視的議題都不一樣，通常，有的法官重視變動最小原則，有的法官重視幼年從母原則，有的法官重視手足不分離原則，有的法官重視友善父母原則。

呂秋遠表示，基本上，要判斷法官重視什麼，要靠律師的經驗，還有訪視報告怎麼寫。然而，相同的情況，遇到不同的法官，可能結果就會不一樣，這很讓人挫折。

呂秋遠最後也針對此案做出了九點分析：

1.婚後居住的地點很重要，通常，如果孩子一直在台灣生活，那就是對台灣人有利；反之，法院通常會尊重原來生活的國家法律規定。一旦跨國婚姻，又決定住在國外，那就要有孩子不會留在台灣的心理準備，法院不一定會保障一直在國外的台灣人。

2.不要以為外國公約沒用。雖然我們不是海牙公約的簽約國（哪次是了？）但政府經常會為了成為先進國家，向歐美國家看齊，所以自動配合（哪次不是了？）

3.如果在國外居住，請不要在未經配偶的同意下，把小孩帶回國。基本上，國外法院經常認為，這是誘拐小孩的行為，會有起訴而且通緝、判刑的高度可能。

4.如果在台灣居住，當感情不太好的時候，請不要隨便讓配偶把孩子帶回母國，外國人的母國，有時候會突然不適用海牙公約，偏袒他們的國民。

5.如果在台灣打訴訟，不要太相信法院給予的暫時處分，有些搶小孩的父母，會在暫時處分通過，可以探視小孩以後，就決定撤告，讓暫時處分失效，然後光明正大的把小孩帶走。

6.小孩的國籍很重要，當小孩取得配偶的國籍，在法律上就是他們國家的人，你想想，把他們國家的小孩帶回台灣，對他們來說，特別是歐美國家的人，當然是誘拐他們國家的兒童。所以婚姻如果還沒有很穩固，別輕易讓孩子入他們的國籍。

7.法院應該要理解孩子被帶走時，媽媽在異國孤苦無依的慘狀，不要老是想著公約條文的規定。當孩子被帶到國外去，媽媽還能把孩子帶回來是很厲害的，把這個當作不友善父母的證據，可能會有點不近人情。

8.孩子的意願當然重要，但這是在12歲以後才會比較明顯的影響法院的決定。法院也不是無條件就會接受孩子的想法，還是要看孩子有沒有受到父母衝突的影響，產生嚴重的忠誠議題。

9.友善父母是互相的，法院不要老是要求某一方友善，但是對另一方的胡作非為視若無睹，這樣會很令人不爽。

最後也這樣說：「關於這件事，如果真要找我幫忙，我會想出辦法的。」

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