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「基隆145cm小隻馬」色誘：肉體抵車資！　溺殺3運將改運

江雲卿樣貌平凡，卻成功色誘多名運將。（圖／報系資料照，下同）

▲江雲卿樣貌平凡，卻成功色誘多名運將。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

桃園12年前發生連續殺人案，3名計程車司機慘死摩鐵，女子江雲卿涉有重嫌，在基隆遭到逮捕。警方查出，江女先是佯裝外地觀光客，向小黃運將提議要包車，讓對方載著自己到處逛，接著表明身上沒錢，可以「陪睡」抵車資，把人騙到汽車旅館後，再伺機對被害人下藥，最後讓受害司機溺斃在浴缸中。

檢警調查，江女於2010年2月28日從住處前往樹林火車站，從最近的萬華下車後，再獨自走到龍山寺前閒晃，後來她鎖定57歲運將王寶源，佯稱「我是南部上來的，因為心情很不好，想包車出去玩」，上車後改口說「我被人甩了」，只想喝酒，再表明自己身上沒錢，可以和對方一起去汽車旅館，用肉體支付車錢。

江雲卿與死者買了食物及啤酒在汽車旅館房間內聊天作樂。

▲江雲卿與死者買了食物及啤酒在汽車旅館房間內聊天作樂。（圖／CTWANT提供）

小黃司機禁不起誘惑，同意和江女到摩鐵開房，2人還先到附近超商買了啤酒、高粱和花生等下酒菜。見王寶源傻傻上鉤，江女趁對方不注意時，將預藏的安眠藥摻入王男酒水，還刻意讓他混酒，接著發生性關係，完事後嬌嗔「我們一起泡澡」，見被害人因藥效發作昏迷，隨即洗劫財物並逃逸。

奇怪的是，江雲卿用類似手法連續殺害3人，但她樣貌平凡，身高僅145公分，臉上還長滿痘痘，實在稱不上外型亮眼。據悉，江女雖其貌不揚，說話卻輕聲細語，又專挑上年紀的司機下手，很懂得利用男人的弱點。不僅如此，江女每次犯案後，都會馬上衝到彩券行玩刮刮樂，似乎是相信「殺人改運」說法，令人不寒而慄。

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