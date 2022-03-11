下單前先看！　iPhone SE3有這「2大缺點」

▲iPhone SE3。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果最新發布的iPhone SE3是最便宜的5G iPhone，而電信業者昨日開放預購，5分鐘左右就預定一空，不過iPhone SE3仍有2大無法彌補的缺點，想入手的消費者要先行了解，看是否可以接受。

蘋果新一代 iPhone SE搭載與 iPhone 13相同的A15 仿生晶片，運算效率極高，不論是執行遊戲、擴增實境等高耗能作業，都能有流暢的體驗，螢幕尺寸則維持與前一代相同的4.7吋，電池續航力也比前一代 iPhone SE更持久。相機則配備1200萬畫素的主鏡頭及700萬畫素前鏡頭，並新增攝影風格套用等功能，以及支援夜間模式縮時攝影。新一代 iPhone SE更保留果粉熟悉的實體 Home鍵及Touch ID 鍵，讓用戶即使戴著口罩，也能以簡單私密且安全的指紋辨識方式解鎖手機。

雖然iPhone SE3在內在進行了許多改變，包含處理器升級、攝影功能加強等等，但仍有許多設計上的問題存在。第一個缺點就是「螢幕尺寸」，iPhone SE3的螢幕大小僅4.7吋，就現在手機螢幕至少5吋起跳的年代，這麼小的螢幕可能會十分不習慣，而他的外觀大小與iPhone 13 mini相差不大，但13 mini的螢幕有5.3吋，使用感受會有所落差。

而第二大缺點就是「電池續航」，目前蘋果官方並未給出電池實際容量，不過有給出續航力增強的數據，相較於前代，播放影片的續航增加2小時，不過相較於iPhone 13 mini仍然少了2小時。

不過iPhone SE3的訂價十分便宜，64G的版本為 13,900 元，128G則為15,500元，價格對比iPhone便宜了很多，若能接受以上缺點，也是入手的好選擇。