最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果春季發表會在台灣時間今天凌晨2時登場，一如預料，推出全新的第三代iPhone SE，是蘋果最平價的5G手機，定價為429美元，售價較前代提高30美元，台灣售價1萬3900元，本週五開放預購，3月18日同步全球首波開賣。

身為iPhone SE系列的第三代產品，外觀其實與2020款iPhone SE‌相似。前一代的iPhone SE 2是以iPhone 8為基礎，此次的iPhone SE 3也與其相同，具有比較明顯的頂部和底部邊框、Touch ID按鍵和4.7吋LCD顯示螢幕。

此次推出的iPhone SE有午夜色、星光和紅色可供選擇。

▲iPhone SE 3。（圖／取自蘋果）

iPhone SE‌是蘋果唯一一款配備指紋識別而不是Face ID的iPhone‌，也是2022年發布的唯一具有採用LCD顯示螢幕的iPhone‌。雖然支援無線充電，但不支援MagSafe，電池續航上也有所進步。

這次變更主要聚焦在內部，使用與iPhone 13系列相同的A15仿生晶片，大幅提高性能。存儲容量最少64GB，還有128和256GB的版本，並加入5G網路支援，這將使‌iPhone SE‌網路速度方面與旗艦iPhone相當。

此外在相機上，蘋果表示也有升級，搭載1200萬畫素鏡頭，此次仍採取單鏡頭設計，並且支援HDR4，減少躁點，且可以有更好的肌膚紋理。