iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone SE3發布後，已經有電信公司開放預購，而中華電信開放預購後5分鐘就全部售完，顯示其受歡迎的程度。3C達人Tim哥也整理了iPhone SE3的五個必買理由與四大缺點。

Tim哥表示，第一個必買理由就是使用A15處理器， 跟iPhone 13處理器相同，A15處理器好處就是，日常打遊戲、工作較為順暢、且使用iOS 15也有支援許多新功能，例如原況文字、拍照融合等功能。

而此次配備1200萬畫素主鏡頭，這個鏡頭也是專門為了iPhone SE3所做，支援HDR 4，能增強夜間攝影的性能，綠影功能也再強化。

第二個理由就是，機身玻璃使用強化玻璃背蓋，是全面換新的機身，這次新機會更加防摔。第三個理由就是支援5G，台灣三大電信業者所推出的5G資費也都能使用。

第四個就是Touch ID，這也是大家最喜歡的功能之一，就算戴口罩也可以解鎖、使用Apple Pay。第五點則是支援快充，用20W的插頭，充電30分鐘就可以把電力充飽50%，

▲全新iPhone SE 3仍具備Touch ID。（圖／取自蘋果）

而Tim哥也點出四大缺點，首先就是外型都沒變，跟第二代長得完全一樣，有些人若覺得手機外觀就要有點變化，那這就算是一個缺點。

第二個缺點就是尺寸太小，將iPhone 13 mini放在旁邊比較，可以發現雖然外觀大小差不多，但mini的螢幕尺寸有5.4吋，視覺感受不一樣，打遊戲、看IG、滑FB的觀感也不同。

第三個缺點則是電力不足，官方提出的數據指出，可以比前代多出2小時的影片播放時間，不過似乎也是有出現擔心電力不足的聲音。而最後，Touch ID是優點也是缺點，由於iOS 15.4中，重要更新就是可以戴口罩使用Face ID解鎖，這時候Touch ID的必須性就打上問號。