　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone SE3發布後，已經有電信公司開放預購，而中華電信開放預購後5分鐘就全部售完，顯示其受歡迎的程度。3C達人Tim哥也整理了iPhone SE3的五個必買理由與四大缺點。

Tim哥表示，第一個必買理由就是使用A15處理器， 跟iPhone 13處理器相同，A15處理器好處就是，日常打遊戲、工作較為順暢、且使用iOS 15也有支援許多新功能，例如原況文字、拍照融合等功能。

而此次配備1200萬畫素主鏡頭，這個鏡頭也是專門為了iPhone SE3所做，支援HDR 4，能增強夜間攝影的性能，綠影功能也再強化。

第二個理由就是，機身玻璃使用強化玻璃背蓋，是全面換新的機身，這次新機會更加防摔。第三個理由就是支援5G，台灣三大電信業者所推出的5G資費也都能使用。

第四個就是Touch ID，這也是大家最喜歡的功能之一，就算戴口罩也可以解鎖、使用Apple Pay。第五點則是支援快充，用20W的插頭，充電30分鐘就可以把電力充飽50%，

▲全新iPhone SE 3。（圖／取自蘋果）

▲全新iPhone SE 3仍具備Touch ID。（圖／取自蘋果）

而Tim哥也點出四大缺點，首先就是外型都沒變，跟第二代長得完全一樣，有些人若覺得手機外觀就要有點變化，那這就算是一個缺點。

第二個缺點就是尺寸太小，將iPhone 13 mini放在旁邊比較，可以發現雖然外觀大小差不多，但mini的螢幕尺寸有5.4吋，視覺感受不一樣，打遊戲、看IG、滑FB的觀感也不同。

第三個缺點則是電力不足，官方提出的數據指出，可以比前代多出2小時的影片播放時間，不過似乎也是有出現擔心電力不足的聲音。而最後，Touch ID是優點也是缺點，由於iOS 15.4中，重要更新就是可以戴口罩使用Face ID解鎖，這時候Touch ID的必須性就打上問號。

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
俄羅斯人瘋搶「麥當勞漢堡」塞爆冰箱　二手價1個竟飆破2400
金曲歌王搭高鐵自由座　民眾狂滑手機無人認出
她胸部紅一片！醫嘆：乳癌吃到皮膚　驚揭「恐怖因子」
KIMIKO路上被喊「妹妹會著涼喔」　辣照網狂喊：太犯規
興中街惡火藏詭異3巧合！台中人驚：真有王船　民俗大師說話了
大逆轉！UNIQLO宣布「暫停在俄羅斯營運」
台南「60年老店」無預警熄燈　經典甜點沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

iPhone SE3資費出爐！25歲以下「5G 999」方案再加碼

中華電信iPhone SE3預購5分鐘搶完　果粉最愛這顏色

疫情空調銷售異軍突起　大金推現金回饋「直省7000」

春季發表會之後　蘋果2022年仍有五大新品值得期待

20個風格模板、自動剪輯音樂　蘋果宣布iMovie將有2大超方便更新

蘋果春季發表會後3C通路祭優惠　iPhone 13 Pro 現省3,410元

蘋果發表會沒說的驚喜！　iPhone SE 3內存記憶體也升級

MacBook Air新爆料出爐　郭明錤：全新外型設計＋新顏色

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

阿公假牙掉地板被柴犬叼走！　找嘸「擲筊問神」結局大翻轉

iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

iPhone SE3資費出爐！25歲以下「5G 999」方案再加碼

中華電信iPhone SE3預購5分鐘搶完　果粉最愛這顏色

疫情空調銷售異軍突起　大金推現金回饋「直省7000」

春季發表會之後　蘋果2022年仍有五大新品值得期待

20個風格模板、自動剪輯音樂　蘋果宣布iMovie將有2大超方便更新

蘋果春季發表會後3C通路祭優惠　iPhone 13 Pro 現省3,410元

蘋果發表會沒說的驚喜！　iPhone SE 3內存記憶體也升級

MacBook Air新爆料出爐　郭明錤：全新外型設計＋新顏色

張志豪3年爭取破6.5億經費、3000選服　力拼連任中和議員

國際火線／青春殘酷物語：從《殭屍校園》看真實的地獄朝鮮

Google砸1530億收購 Mandiant！　添網絡安全生力軍

必買！春夏「潔顏神品」特搜，讓毛孔大口深呼吸

林昀儒時隔3月再赴星參賽：先贏下第1場　世界第2馬龍給高評價

紅貴賓拉出N條穢物！排列組合超詭異　爸起床驚喊：邪教符號？

戴資穎德國賽16強止步：失誤太多較急躁　感謝現場球迷加油

12星座7日運勢一次看！水瓶面臨難以抉擇的機會、射手有意外支出

iPhone SE3值得買嗎？3C達人點出必買、不買理由

昆凌卸貨倒數「穿情侶裝」放閃周杰倫！　掌鏡人竟是超大咖金曲歌后

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

3C家電熱門新聞

慶祝白色情人節！LINE聊天室輸入「三個詞」　召喚熊大兔兔放閃

iPhone 「SE」是什麼意思？　正解曝光

蘋果上架「新款連接線」　一條4890元

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

最便宜5G iPhone SE3來了！三大電信業者預購攻略看這裡

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

快更新Chrome！Google自豪速度加快43％

中華電信iPhone SE3預購開跑　6分鐘內全部賣光！

iPhone SE 3值得買嗎？一表看懂與前代差異

iPhone 13降價5400元！二月手機降價榜出爐

iPhone 13 Pro「松嶺青」驚人工藝！光線下多變色澤　與夜幕綠差在這

快訊／蘋果推出「綠色」iPhone 13　Apple TV+升級獨家服務

iOS 15.4不用Apple Watch口罩解鎖

更多熱門

相關新聞

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

蘋果發布全新iPhone SE3系列，各家電信業者也推出優惠搶客，遠傳、台灣大都推出月租999元新機免費帶回家，綁約時間分別為36個月、48個月；而中華電信則是1399元資費，綁約30個月，免費帶回家。

iPhone SE 3開放預約　電商購機回饋方案出爐

iPhone SE 3開放預約　電商購機回饋方案出爐

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

Touch ID還在嗎？一表盤點最新iPhone SE與上代差異

Touch ID還在嗎？一表盤點最新iPhone SE與上代差異

蘋果春季發表會有望發布第三代iPhone SE　六大重點搶先看

蘋果春季發表會有望發布第三代iPhone SE　六大重點搶先看

關鍵字：

iPhone SE

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

陸劇男神閃電宣布結婚！曬「紅色結婚證」

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

謝忻13秒片身材全看光！裸照偵辦進度悲吐心聲

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

更多

最夯影音

更多
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面