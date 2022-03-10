iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

▲iPhone SE 3。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布全新iPhone SE3系列，各家電信業者也推出優惠搶客，遠傳就推出月租999元新機免費帶回家，而台灣大哥大也是999元資費免費帶回家。

台灣大哥大表示，3月11日晚上9點起全通路開放預購蘋果全新iPhone SE，3月18日正式開賣，今日也公布驚喜資費，用戶申辦999元專案、綁約36個月，iPhone SE(64G)專案價只要0元起。

台灣大表示，預購用戶申辦1,399元5G吃到飽專案、綁約30個月，iPhone SE(128G)就能0元帶回家，再加贈2,000元momo幣，同時，台灣大5G用戶更享有獨門「mo幣加」，每月只要在momo購物網消費滿額，合約期間最多還能額外享有28,800元momo幣回饋，總計最多共能獲得30,800元momo幣，momo幣除了能用於momo購物消費，還能折抵電信帳單。

遠傳也表示，搭配「遠傳心5G方案」月付999元，iPhone SE(64GB)直接0元帶回家；另外「遠傳心5G方案」月付1399元，iPhone 13綠色(128GB)也直接0元帶回家；iPhone 13 Pro松嶺青(128GB)只要6,300元。預約登記並申辦成功，即贈配件購物金1,000元，還可加碼抽iPad Pro，買新機試手氣！申辦「行動裝置險」預繳方案即享遠傳幣回饋，最高600遠傳幣送給您，讓果粉使用新機最安心，用戶使用遠傳friDay聯名卡購機，最高可再享3%+1%回饋，助攻果粉即刻展開5G新生活，遠傳對待老客戶超貼心，只要續約成功立即免付萬元的預繳費。

中華電信則表示，申辦精采5G月繳1,399元，就能以0元將全新iPhone SE 128GB帶回家，30個月租期，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講，及加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)好康。此外，中華電信VIP客戶續約，可再享購機折價優惠最高5,000元。全新iPhone SE，以及iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max松嶺青色與iPhone 13、iPhone 13 mini綠色於3月18日起在中華電信網路門市及全台近500間指定服務據點正式開賣。

0元帶回家：

台灣大：

綁約36個月 999元 iPhone SE(64G)

綁約30個月 1399元 iPhone SE(128G)

遠傳：

綁約48個月 999元 iPhone SE(64G)

綁約36個月 1399元 iPhone SE(64G)

綁約48個月 1399元 iPhone 13綠色(128GB)

中華電信：

綁約48個月 1199元 iPhone SE(64G)

綁約30個月 1399元 iPhone SE(128G)

綁約36個月 1199元 iPhone SE(128G)

