村莊被俄軍炸成廢墟　男瞬間「痛失5家人」無助緊抱搶救出來的貓

▲男子的家瞬間被炸成廢墟。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯當局違背停火承諾,並對一般平民開火導致傷亡人數持續增加,位於基輔西南部的馬爾哈利夫卡(Markhalivka)村莊便傳出,整個村莊幾乎被俄軍炸成廢墟,讓一名男子瞬間痛失5名家人,只能抱著他唯一搶救出來的貓作為依靠。

照片中可看到,54歲男子伊戈爾(Igor Mozhayev)的家被俄軍炸成廢墟,他臉上一陣茫然,在四處散落的碎片中找尋家人遺物,最後撿起了一張染血的椅子,那是12歲女兒生前最喜歡坐的椅子。

伊戈爾家中原本有11名親人,然而突然發生的空襲讓他一夕之間失去5名家人,包含他的妻子、岳母、12歲女兒與2名女婿,而只有8歲與7歲的孫子則幸運從廢墟中被救出並活了下來。

伊戈爾另外一名倖存下來的女兒表示,他們原本以為村莊不會成為俄軍的攻擊目標,然而4日下午3時卻突然遭到空襲。伊戈爾表示,當時他坐在沙發上,突然一聲巨響便發生爆炸,「我醒來發現自己被埋在瓦礫中,是鄰居幫忙救出了我」,後來得知外出去採買物資的家人在車上全被炸死。

俄軍的這波攻擊一共炸毀村莊5棟房子,不過大部分村民早已逃到西部城市利沃夫(Lviv),空襲發生後隔天,軍隊牧師梅丁斯基(Mykola Medynsky)特別來到村莊中,為不幸喪命的亡者祈禱,並帶來隨行攝影師要記錄下俄軍在戰爭中犯下的惡行。



Day 10. An airstrike hit Markhalivka. The impact carved out a crater & wrecked the neighborhood. Six killed – including a 12-year-old girl. Neighbors grimace as they pick up blood-stained debris. A homeowner drops to his knee to search. #UkraineRussianWarhttps://t.co/rhh47iEJh3 pic.twitter.com/aRGUo8LCuR