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村莊被俄軍炸成廢墟　男瞬間「痛失5家人」無助緊抱搶救出來的貓

村莊被俄軍炸成廢墟　男瞬間「痛失5家人」無助抱搶救出來的貓。（圖／翻攝自Twitter）

▲男子的家瞬間被炸成廢墟。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯當局違背停火承諾，並對一般平民開火導致傷亡人數持續增加，位於基輔西南部的馬爾哈利夫卡(Markhalivka)村莊便傳出，整個村莊幾乎被俄軍炸成廢墟，讓一名男子瞬間痛失5名家人，只能抱著他唯一搶救出來的貓作為依靠。

照片中可看到，54歲男子伊戈爾(Igor Mozhayev)的家被俄軍炸成廢墟，他臉上一陣茫然，在四處散落的碎片中找尋家人遺物，最後撿起了一張染血的椅子，那是12歲女兒生前最喜歡坐的椅子。

伊戈爾家中原本有11名親人，然而突然發生的空襲讓他一夕之間失去5名家人，包含他的妻子、岳母、12歲女兒與2名女婿，而只有8歲與7歲的孫子則幸運從廢墟中被救出並活了下來。

伊戈爾另外一名倖存下來的女兒表示，他們原本以為村莊不會成為俄軍的攻擊目標，然而4日下午3時卻突然遭到空襲。伊戈爾表示，當時他坐在沙發上，突然一聲巨響便發生爆炸，「我醒來發現自己被埋在瓦礫中，是鄰居幫忙救出了我」，後來得知外出去採買物資的家人在車上全被炸死。

俄軍的這波攻擊一共炸毀村莊5棟房子，不過大部分村民早已逃到西部城市利沃夫(Lviv)，空襲發生後隔天，軍隊牧師梅丁斯基(Mykola Medynsky)特別來到村莊中，為不幸喪命的亡者祈禱，並帶來隨行攝影師要記錄下俄軍在戰爭中犯下的惡行。
 

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