IKEA、Zara各大品牌店全部倒光　男拍片揭俄羅斯慘況：塊陶阿





▲俄男拍片揭俄羅斯慘況。（圖／翻攝自TikTok／@maierzo）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯出兵烏克蘭受到國際社會譴責與制裁，當地一名男子近來在TikTok拍攝影片顯示俄羅斯現況，只見IKEA、Zara、Puma等國際品牌店面全數關閉，約7秒的短片吸引500多萬網友點閱，而這名男子目前也已經離開俄羅斯。

身為教師的男子邁耶(Mayer)，近來在TikTok上分享一段短片，影片中可看到，他站在Puma、IKEA、Mango、Zara等各大國際品牌店前，然而這些店家卻全數都已經倒閉，顯示出俄羅斯人所面臨的慘況。畫面引發網友討論，「好像所有的一切都被普丁奪走了」、「麥當勞現在也要關門了，這足夠引發俄羅斯人暴動」。

另外一支影片中則可看到，對當局心死的邁耶後來已搭乘飛機離開俄羅斯，他在影片中表示，「在俄羅斯最應該做的事情是什麼？就是離開」。

美國食品巨擘麥當勞8日跟進各國企業，宣布將關閉在俄羅斯的850間分店，引發大批俄羅斯人即使在冰天雪地中大排長龍，也要趕在店家關閉前再吃最後一次，先前瑞典家居零售公司IKEA宣布關閉所有俄羅斯分店時，也引發俄羅斯人塞爆各家分店，還有民眾傷心抱著鯊魚玩偶，不捨與店家道別。