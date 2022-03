IKEA、Zara各大品牌店全部倒光　男拍片揭俄羅斯慘況：塊陶阿

▲俄男拍片揭俄羅斯慘況。(圖/翻攝自TikTok/@maierzo)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯出兵烏克蘭受到國際社會譴責與制裁,當地一名男子近來在TikTok拍攝影片顯示俄羅斯現況,只見IKEA、Zara、Puma等國際品牌店面全數關閉,約7秒的短片吸引500多萬網友點閱,而這名男子目前也已經離開俄羅斯。

身為教師的男子邁耶(Mayer),近來在TikTok上分享一段短片,影片中可看到,他站在Puma、IKEA、Mango、Zara等各大國際品牌店前,然而這些店家卻全數都已經倒閉,顯示出俄羅斯人所面臨的慘況。畫面引發網友討論,「好像所有的一切都被普丁奪走了」、「麥當勞現在也要關門了,這足夠引發俄羅斯人暴動」。

另外一支影片中則可看到,對當局心死的邁耶後來已搭乘飛機離開俄羅斯,他在影片中表示,「在俄羅斯最應該做的事情是什麼?就是離開」。

美國食品巨擘麥當勞8日跟進各國企業,宣布將關閉在俄羅斯的850間分店,引發大批俄羅斯人即使在冰天雪地中大排長龍,也要趕在店家關閉前再吃最後一次,先前瑞典家居零售公司IKEA宣布關閉所有俄羅斯分店時,也引發俄羅斯人塞爆各家分店,還有民眾傷心抱著鯊魚玩偶,不捨與店家道別。

VIDEO from #Moscow tonight at a McDonalds drive through after the fast food chain said it was pulling out of #Russia. The line of cars stretched almost a half mile. #Ukraine #UkraineRussiaWar #Russia #Putin #UkraineInvasion #Russians pic.twitter.com/i9Ftd3X7HG