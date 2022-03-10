讓妻兒先逃全被俄軍射殺！　3人陳屍路邊丈夫獨活淚崩：對不起

▲丈夫公布死去家人照片。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭伊爾平市(Irpin)傳出俄軍故意攻擊撤離平民，其中一名母親與2名孩子陳屍街頭的畫面震驚世界，後來確認死者為43歲女子塔提亞娜(Tatiana Perebeinis)與18歲兒子尼基塔(Nikita)、8歲女兒愛麗絲(Alise)，唯一存活下來的丈夫瑟吉(Sergii Perebeinis)傷心無法接受。

這起恐怖攻擊發生在6日，照片中可看到，母子3人撤離時遭到俄軍冷血射殺，一同陳屍在路邊，丈夫瑟吉當時因為留下來抵抗俄軍，沒想到先逃的妻兒卻反而慘死，近來在臉書上公布他們的照片，傷心表示，「俄軍把他們都帶走了，塔提亞娜沒有及時逃離，我一定要再去見你們最後一面，對不起，沒有保護到你們」。

瑟吉同時透露，除了家人以外，當時帶著一起逃亡的2條寵物狗，其中1條也在攻擊事件中喪命，另外1條犬一度失蹤，幸好透過朋友的幫忙最後順利找到，讓幾乎喪失所有家人的他感激，幸好身邊還留下這最後的安慰。

塔提亞娜所任職的IT公司也發表聲明，「沒有任何言語可以描述我們的悲傷與彌補痛苦，但對我們來說，最重要的就是不能讓塔提阿娜與孩子們的死只是數字，他們無端成為戰爭的犧牲者，俄羅斯軍隊就是罪犯，應該要被制止，我們為所有正在為生存奮戰的烏克蘭人祈禱」。

▼母子3人陳屍街頭的畫面震驚世界。（圖／達志影像／美聯社）