壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了　網一看全跪：不愧是王者

記者施怡妏／綜合報導

連鎖迴轉壽司「爭鮮」暫時吃不到鮭魚生魚片，不少網友紛紛抱怨，業者表示，是由於俄烏戰爭航運班數減少，導致供應不足，自3/4起就下架鮭魚生魚片，不過，另一壽司品牌「壽司郎」就貼出1張公告，表示「壽司郎，鮭魚不斷貨」。公告一出，掀起許多網友討論，「這行銷手法真的太聰明」。

壽司郎9日下午在臉書粉絲專業貼出一則公告「不怕鮭魚荒，想吃就吃」，鮭魚愛好者不怕吃不到鮭魚，來壽司郎絕對吃可以吃好吃滿，「鮭魚愛好者的福音，壽司郎鮭魚系列好豐富，想吃就來壽司郎」，還附上6種鮭魚壽司的圖片，較勁意味濃厚，意外掀起鮭魚之戰。

本站日前才報導《爭鮮吃不到「鮭魚生魚片」業者曝恢復關鍵！網哭：都要吃2盤以上》業者表示，俄烏戰爭領空封閉，需繞道調整航線，引發鮭魚供貨量不足，因此決定從3/4起下架鮭魚生魚片，握壽司及其他產品鮭魚將採限量供應，至於何時恢復則依國際情勢而定。

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貼文一出，掀起網友們討論，「我要看血流成河」、「他們很嗆哦」、「不愧是鮭魚之亂的王者」、「嘴起來！大家都可以就你爭鮮不行」、「我大鮭魚怎能斷貨」、「被打臉的爭X笑死」、「壽司郎我大哥」、「壽司郎這一波這麼嗆啊，不愧是當時後帶起改名鮭魚之亂的始祖啊」。

▼壽司郎承諾「鮭魚不斷貨」。（圖／記者羅婉庭攝）