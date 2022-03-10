　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台灣上榜「不友好名單」　大陸外交部：俄羅斯有權作出決定

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲台灣被俄羅斯列不友好名單裡。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

俄烏開戰後，俄羅斯政府近日以外交手段反擊國際制裁，發表了「不友好國家和地區名單」，除了美國與北約國家以外，台灣也名列其中。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅10日一句話回應此事稱，「俄羅斯作為主權國家，有權做出它自己的決定。」

3月10日，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會，俄烏戰爭相關問題成為提問重點。此外，還有記者質疑，「近期美國等個別國家稱中國未採取切實措施化解衝突，也沒有配合西方對俄制裁。」

「當你伸出手指指責別人的時候，不要忘了還有三根手指指向自己，」趙立堅指出，那些指責中國在烏克蘭問題上袖手旁觀的人，首先應該捫心自問，自己到底在這場危機中扮演了什麼角色？到底是誰推動了北約連續5輪東擴？到底是誰連月來在烏克蘭不斷拱火、澆油，渲染製造緊張氛圍，最終導致局勢失控升級。

趙立堅表示，在烏克蘭問題上，中方始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主地作出判斷，一直為勸和促談發揮建設性作用。衝突發生第二天，習近平主席應約同普丁總統通話時就提出，願看到俄烏雙方盡早和談。前天，習近平主席同法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行視訊峰會時再次強調，要共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，克服困難，談下去、談出結果、談出和平。王毅國務委員兼外長近日連續同歐、美、俄、烏等多方通電話，提出關於烏克蘭人道主義局勢的6點倡議，為緩和局勢、勸和促談、匯聚共識提供助力。希望相關各方保持冷靜克制，鼓勵和支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，共同推動局勢降溫。

最後，他強調，揮舞制裁大棒無助於解決烏克蘭問題。時間早已證明，制裁非但解決不了問題，還會製造出新的問題，不僅造成經濟上雙輸或多輸局面，還會干擾影響政治解決的進程，是真正的毫無建設性。美方在處理對俄關係時，不得對中國企業和個人實施所謂制裁和長臂管轄，不得損害中方正當權益，否則中方將作出堅決有力回應。

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
俄烏外長會談結束　未達成停火協議
獨／大S再婚具俊曄冷戰S媽　姑姑罕見發聲
馬力波淪煉獄！遺體塞滿22m壕溝　恐怖堆屍照曝
《娛百》神預言！大S問「光頭會跟我結婚嗎」小S回應起雞皮疙瘩
福原愛飛離日本！爆再婚後「沒回台灣看小孩」出國原因曝
蘿莉塔點名她「吃別人老公」挨告　女星出庭回擊！
本土0確診！4大超商「咖啡優惠」一次看　第2杯免費喝
開戰最慘時刻要來了　他PO一圖網驚喊「俄軍GG」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台灣上榜「不友好名單」　大陸外交部：俄羅斯有權作出決定

港新增31402起確診病例　死亡人數增281人、死亡率升至0.49％

人民幣取代美元取決於大陸經濟發展　林毅夫：需經歷相當長的過程

人妻做試管求子「染上愛滋病」！一查閨蜜也中招　醫院暗黑內幕曝

陸政協委員建議儘早布局中國版Starlink　搶佔有限低軌衛星空間

陸全國政協13屆五次會議收5979件提案　經濟建設1911件最高

女生離家後失蹤7天！竟是「困死在50公分牆縫中」驚悚影片曝光

14歲少年器捐救3命！「載看摩天輪」完成遺願　父母淚：讓他做一次小英雄

陸央行上繳國庫1兆元人民幣利潤　用於留抵退稅及地方助企紓困

香港確診數破50萬！　梁萬年：疫情上升趨勢已被遏制

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

台灣上榜「不友好名單」　大陸外交部：俄羅斯有權作出決定

港新增31402起確診病例　死亡人數增281人、死亡率升至0.49％

人民幣取代美元取決於大陸經濟發展　林毅夫：需經歷相當長的過程

人妻做試管求子「染上愛滋病」！一查閨蜜也中招　醫院暗黑內幕曝

陸政協委員建議儘早布局中國版Starlink　搶佔有限低軌衛星空間

陸全國政協13屆五次會議收5979件提案　經濟建設1911件最高

女生離家後失蹤7天！竟是「困死在50公分牆縫中」驚悚影片曝光

14歲少年器捐救3命！「載看摩天輪」完成遺願　父母淚：讓他做一次小英雄

陸央行上繳國庫1兆元人民幣利潤　用於留抵退稅及地方助企紓困

香港確診數破50萬！　梁萬年：疫情上升趨勢已被遏制

快訊／俄烏外長會談結束　未達成停火協議

興中街惡火藏詭異3巧合！台中人驚：真有王船　民俗大師說話了

獨家／大S再婚具俊曄冷戰S媽　姑姑罕見發聲：她都已經是大人了

陸資違法挖角台灣人才！陸委會：已提修法盼建立「堅實防線」

第26期明午截止！18.1萬人預約「可領500元長輩有7千5百人」

檢察總長當選南韓總統！親送「2任總統」進監牢　成功報復文在寅

台電稱70次溝通！北市：拖2年才辦大型說明會　民眾均反對松湖變電所

金曲歌王搭高鐵自由座！沒位子「親民擠車廂」民眾狂滑手機無人認出

宜蘭新開粉色韓式料理！吃得到12種口味五花肉　還能體驗穿韓服

華航2月營收維持百億水準　包機市場熱絡挹注營運

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

中國宣布援烏2250萬　陸網嗨「大國風範」

女生離家後失蹤7天！竟是「困死在50公分牆縫中

人妻做試管求子染上愛滋病！一查閨蜜也中招

美日在台灣問題上鬧得越歡　陸國防部回應

央視第一女主播富商老公出事！ 傳被警方帶走

「九二共識」翻篇？　張志軍：不可能過時

少年器捐救3命！父母淚：讓他做一次小英雄

香港確診數破50萬！　梁萬年：上升趨勢已被遏制

夏寶龍：一國兩制行得正確　50年後無須改變

鼓勵年輕人進工廠「少送外賣」 提案代表員工薪資曝光：月薪3萬元

72公斤老公壓一晚　人妻起床肋骨竟斷2根

陸本土新增「402＋435」分布15省市 上海再增2例台灣輸入

更多熱門

相關新聞

馬力波「萬人坑」堆屍照曝！　遺體塞滿22m壕溝

馬力波「萬人坑」堆屍照曝！　遺體塞滿22m壕溝

俄羅斯攻打烏克蘭已經超過2週，如今將戰火重心放在南部濱海大城馬力波，9日更傳出俄軍空襲當地的婦幼醫院，此舉也遭到烏克蘭總統澤倫斯基與聯合國秘書長古特瑞斯的抨擊。根據《美聯社》所拍攝的照片顯示，當地有大量遭戰火波及死亡的平民，然而由於無法處理屍體，因此當局只能將遺體裝進屍袋，丟棄在壕溝中，而萬人塚的畫面也讓人心酸不已。

俄軍轟炸婦幼醫院　俄聯合國公使：假新聞！

俄軍轟炸婦幼醫院　俄聯合國公使：假新聞！

烏克蘭2收容所遭砲擊　犬貓身亡

烏克蘭2收容所遭砲擊　犬貓身亡

吳斯懷批尹錫悅「挑釁中國」

吳斯懷批尹錫悅「挑釁中國」

澳洲防長暗指中國區域野心不僅針對台灣

澳洲防長暗指中國區域野心不僅針對台灣

關鍵字：

大陸趙立堅俄烏戰爭烏俄戰爭普丁中國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

陸劇男神閃電宣布結婚！曬「紅色結婚證」

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

謝忻13秒片身材全看光！裸照偵辦進度悲吐心聲

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

更多

最夯影音

更多
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面