台灣上榜「不友好名單」　大陸外交部：俄羅斯有權作出決定





▲台灣被俄羅斯列不友好名單裡。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

俄烏開戰後，俄羅斯政府近日以外交手段反擊國際制裁，發表了「不友好國家和地區名單」，除了美國與北約國家以外，台灣也名列其中。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅10日一句話回應此事稱，「俄羅斯作為主權國家，有權做出它自己的決定。」

3月10日，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會，俄烏戰爭相關問題成為提問重點。此外，還有記者質疑，「近期美國等個別國家稱中國未採取切實措施化解衝突，也沒有配合西方對俄制裁。」

「當你伸出手指指責別人的時候，不要忘了還有三根手指指向自己，」趙立堅指出，那些指責中國在烏克蘭問題上袖手旁觀的人，首先應該捫心自問，自己到底在這場危機中扮演了什麼角色？到底是誰推動了北約連續5輪東擴？到底是誰連月來在烏克蘭不斷拱火、澆油，渲染製造緊張氛圍，最終導致局勢失控升級。

趙立堅表示，在烏克蘭問題上，中方始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主地作出判斷，一直為勸和促談發揮建設性作用。衝突發生第二天，習近平主席應約同普丁總統通話時就提出，願看到俄烏雙方盡早和談。前天，習近平主席同法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行視訊峰會時再次強調，要共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，克服困難，談下去、談出結果、談出和平。王毅國務委員兼外長近日連續同歐、美、俄、烏等多方通電話，提出關於烏克蘭人道主義局勢的6點倡議，為緩和局勢、勸和促談、匯聚共識提供助力。希望相關各方保持冷靜克制，鼓勵和支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，共同推動局勢降溫。

最後，他強調，揮舞制裁大棒無助於解決烏克蘭問題。時間早已證明，制裁非但解決不了問題，還會製造出新的問題，不僅造成經濟上雙輸或多輸局面，還會干擾影響政治解決的進程，是真正的毫無建設性。美方在處理對俄關係時，不得對中國企業和個人實施所謂制裁和長臂管轄，不得損害中方正當權益，否則中方將作出堅決有力回應。