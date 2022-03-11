獨／義大利富商爸抵台自主管理中　3天後從空姐媽手中接回8歲女

▲義大利藍姓富商即將在14日從詹姓空姐(右)手中接回久未見面的女兒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

義大利藍姓富商爭取與台灣詹姓空姐所生女兒，年初獲台北地院裁定，取得單獨監護權，據了解，藍男上個月在女兒生日時通過電話後，已於日前搭機抵台，在接受防疫隔離以及居家檢疫期間，與詹女取得聯繫，雙方約好3月14日會面，藍姓富商親自接回久未見到的女兒，詹女含淚期待：「如果沒辦法留下女兒，希望她在義大利能好好生活。」

藍男2007年因公務來台時，認識擔任空姐的詹女，2014年非婚生下女兒，1家3口在台北生活了幾年，藍男在2017年底，以祖母病重為由，帶女兒回到義大利與家族團聚，2019年初，詹女不滿女兒被帶走許多未歸，前往義大利探視，並向台灣外館申請補發女兒護照，帶回台灣，並訴請台北地院改定親權。

藍男回台委託律師提告反制，強調明明是詹女書面同意，讓他帶女兒去義大利共度聖誕節，而且詹女在義大麓可自由探視女兒，也可單獨帶女兒外出遊玩，詹女卻謊報女兒遺失護照後私自帶走女兒，詹女被控略誘案，先前2次被檢察官處分不起訴，現正由台北地檢署第3度偵辦中。

至於親權官司部分，台北地院審理認為，藍男當年雖提前10天將女兒帶回義國，但沒阻攔詹女到義國探視女兒，反而是詹女瞞著藍男，以謊報護照遺失並申請補發方式帶走女兒，屬於非法行為，並妨害藍男對女兒行使親權，已符合《海牙公約》「誘綁子女」的定義，裁定由藍男單獨行使親權，並訂詹女應於3月14日將女兒交付給藍男。