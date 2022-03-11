搭上恐怖賓士慘淪植物人！母控警開槍過當　淚泣：我兒是暖男

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一輛賓士車10日晚間11點多遇警攔查竟拒檢，加速逃跑還闖紅燈，警員見狀連開3槍，後來支援警力在圓通路巷內發現賓士車及3男1女，其中右後座的男子後腦中彈失去意識，送醫急救後恐成植物人，其母連夜從台南北上並泣訴，「警方執法不當！我的兒子原本很帥也是暖男，如今一動也不動」。

▲賓士右後座乘客頭部中彈，醫生說就算救活未來也是植物人，母親接到噩耗心碎。（圖／記者陳雕文翻攝）

開賓士車的是29歲林男，副駕坐著21歲藍女，左後座乘客為29歲洪男，右後座乘客為27歲鍾男（中槍者，現為失蹤人口），一車4人除了鍾男之外，分別有結夥攜凶器強盜、持三級毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、廢棄物清理法、偽造文書、行使偽造特種文書、不能安全駕駛等多項前科紀錄。

▲鍾男的母親泣訴警方執法不當，並強調兒子很帥也是個暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，該部賓士車主就是林男，但他的駕照及車牌都被註銷，因此先在網路上購買假車牌，10日載著藍姓妻子從宜蘭北上，到了中和接洪、鍾兩男要去永和區永貞路的酒吧喝酒，沒想到遇上警方攔查，因為心虛才想加速逃逸。

而鍾男疑因欠債的關係不跟家人聯繫，其母親於去年11月底通報失蹤，鍾男萬萬沒想到，10日想跟朋友去酒吧喝酒解悶，最後卻是頭部中彈的下場。

鍾男母親11日下午召開記者會泣訴，兒子存活率很低，醫生叫我要有心理準備，因為現在子彈卡在腦部，不能再做任何清創，醫生說如果再去動它，就會像爆漿一樣…所以現在甚麼處置都做不了，即使讓他救活了也變成植物人，我非常生氣的是，警察怎麼會這樣執法不當，還說是對著輪胎開槍，但其實是對著擋風玻璃連開3槍，把它腦部貫穿！

鍾男母親說，中和分局的所長還跟我承認說，他們的員警是誤射，現在兒子躺在那邊了，原本是一個很可愛很帥的兒子！兒子只是想跟朋友去聚聚，喝喝酒這樣，這樣就出事了！

▲賓士車撞開停等紅綠燈的車輛，警員立即下車並開了3槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

鍾男母親說，之所以去年會報兒子失蹤，是因為他當時被詐騙集團騙了很多錢，還接到很多恐嚇電話，所以兒子就躲起來了，後來我才去報失蹤；兒子是一個暖男，他很帥，本來之前還在百貨公司當櫃哥，在賣韓國的保養品。本來是預計今年要跟他女朋友結婚了，結果現在變這樣…動也不動！

當時也坐在車上的洪男，衣服上都還沾有鍾男的血，他補充說，「車上也沒有違禁品，我們也不是存心要逃，警方對媒體宣稱說我們撞到行人還是車輛的，通通都沒有啊！我是不懂警方到底什麼心態」也認為警方開槍執法過當。

▲當時坐在車上洪男，身上還沾有鍾男的血。（圖／記者陳雕文翻攝）

面對鍾男母親的指控，資深巡佐感嘆，如果開槍的同仁吃上官司還要賠上鉅款，我想以後應該沒人敢再有甚麼執法衝勁，因為車上有沒有違禁品，或是車上的人物到底是何身份，沒有停下來查，誰知道？

巡佐還說，那以後這位同仁的心態改變應該可想而知，值勤要3分鐘到崗就變成5分鐘再說，事情能慢慢拖就拖，看到違規也不要攔，當個薪水小偷就什麼事也沒有。因為認真的警察會被台灣的法律殺死。