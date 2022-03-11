富商找名律師賴芳玉爭女得首勝　呂秋遠加入戰局對決：我來想辦法

▲名律師賴芳玉與呂秋遠將再次為家事案件同庭對陣。（圖／翻攝自2人Facebook）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

義大利藍姓富商與台灣詹姓空姐為了爭奪女兒監護權，在台灣大打民刑事官司，藍姓富商找上知名律師賴芳玉尋求協助，年初獲得台北地院裁定取得女兒監護權，詹女秀出女兒寫給總統蔡英文的信，希望能把女兒留在台灣，律師呂秋遠心疼詹女，已取得聯繫正研究訴訟問題，兩大律師將再次為同件家事案件對陣法庭。

賴芳玉律師訴訟專長為家事事件，長期在媒體投書、上節目宣傳家庭暴力防治，參與援救受暴婦女，因為對當事人權益細心維護，獲得極佳口碑，也經手無數名人離婚案件，連何如芸、大S、張清芳、李晶晶、于美人及理科太太都委任她，堪稱是女明星御用律師。

呂秋遠律師2015年為九把刀罵前立委邱毅政治垃圾打贏官司而聲名大噪，後來更出書，在網路探討兩性話題，同樣擁有不少讓粉絲，對各類時事都有精闢見解，網友更幫他取了「呂麗絲」綽號，這次呂秋遠看到臉書「愛音樂的阿晃」貼出詹女女兒的323字手寫信，呂秋遠心疼留言「我來想辦法」，愛音樂的阿晃則代替母女淚謝，「感謝呂大律師。」

事實上，這次義大利富商與台灣空姐的爭女案件，並非賴芳玉和呂秋遠首度對陣，早在2018年，藝人柯以柔與廚師老公郭宗坤打離婚官司，當時柯以柔就已經委任賴芳玉，郭宗坤的律師則是呂秋遠，案經士林地院判准離婚，目前正上訴高院審理中。