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「宅」居體驗有感升級！LG OLED evo優化更清晰又流暢　AI語音智慧滑鼠遙控器一支就夠 

▲▼LG,頂級,電視。（圖／LG提供）

▲高階規格的LG OLED evo G1零間隙藝廊系列4K AI語音物聯網電視重新定義了電視的設計。（圖／LG提供，下同）

科技中心／綜合報導

全球受到疫情影響2年以來，頂級家電、電視的需求大增，根據LG於2021年公布的財報，全年營收創新高，更較2020年成長28.7％，主要受惠於頂級家電與高規格OLED電視、大尺寸電視的成長，看好家電市場朝向智慧化家居邁進， LG打造出最新概念的家居家電，引領智慧化家居潮流，高階規格的LG OLED evo G1零間隙藝廊系列4K AI語音物聯網電視重新定義了電視的設計，網友大推「預算夠可以直上G1，看電影、看球賽、打電動都好用，連聲音也不錯」吸引許多人想要擁有。

▲▼LG,頂級,電視。（圖／LG提供）

▲搭載α9第四代AI 4K影音處理晶片等高階規格，提高亮度、對比更明顯，玩遊戲、看電影更能體驗沈浸感。

▲▼LG,頂級,電視。（圖／LG提供）

▲G1零間隙藝廊系列顏色表現佳，將觀看體驗提升至另一個層次。


 

LG擅長從空間的角度去思考要設計開發什麼產品，觀察到近年遊戲與運動賽事是居家最重要的兩大活動，消費者想要一台畫質更好、遙控器好操作、觀看節目方便、久看眼睛不累、外型搭配室內裝潢的高規格電視，新上市LG OLED evo G1零間隙藝廊系列4K AI語音物聯網電視讓全家人想要的享受一次到位。使用新一代面板及發光元件，搭載α9第四代AI 4K影音處理晶片等高階規格，提高亮度、對比更明顯，先進的動作處理技術可減少模糊的動作，不但顏色表現佳，更將觀看體驗提升至另一個層次，是許多網友們推薦LG要買OLED TV的原因「一台電視要看十年，玩遊戲、看電影都要用到，LG的OLED TV算是支援最齊全的」、「LG對高規格韌體更新出的最勤也走的最前端的」、「規格攤開後就覺得LG很可以」、「LG遙控器真的好用」。

▲▼LG,頂級,電視。（圖／LG提供）

▲內建娛樂系統，Netflix、Apple TV、Disney+應用程式等全放在一起，想看什麼隨心所欲。

消費者常遇到電視智慧化後遙控器數量也跟著變多的問題，LG OLED evo G1零間隙藝廊系列4K AI語音物聯網電視不僅內建娛樂系統，Netflix、Apple TV、Disney+應用程式等全放在一起，想看什麼隨心所欲，全新AI智慧滑鼠遙控器具備獨家滑鼠游標指向，操作起來更直覺，就連長輩也能輕鬆使用，也可以透過語音聲控，快速選擇節目，不需要一層一層點選，做到一支智慧遙控器就能操作，享受真正的「智慧家居」。

▲▼LG,頂級,電視。（圖／LG提供）

▲先進的動作處理技術可減少模糊，快節奏的運動賽事依舊能見證清晰細節。

LG OLED evo G1零間隙藝廊系列4K AI語音物聯網電視，除了與NVIDIA合作導入G-SYNC顯示器之外，內建玩家模式可針對個人進行設定調整遊戲最佳化，充分享受臨場感，更一次配備4組2.1 HDMI，滿足遊戲最新規格需求，有網友搶先入手開箱大讚「側面看真的很薄，4組2.1 HDMI都能完整支援，算是CP值蠻高的」；先進的動作處理技術可減少模糊的動作、臉部更清晰，即使在快節奏的運動賽事過程中，也能見證快速而細緻的細節，還可設定賽事提醒通知，不錯失你喜愛的比賽。

▲▼LG,頂級,電視。（圖／LG提供）

▲OLED電視呈現出來的顏色畫質很驚豔。

▲▼LG,頂級,電視。（圖／LG提供）

▲超薄的零間隙畫廊設計，讓電視可以像藝術品一樣貼壁懸掛在牆上。

網友說「只要看過OLED電視就回不去了，因為呈現出來的顏色畫質真的只有驚豔可以形容」，身歷其境的畫質和視聽享受之外，超薄的零間隙畫廊設計，讓電視可以像藝術品一樣貼壁懸掛在牆上，顛覆消費者對電視掛牆會有一定厚度的想像，觀看影片、播放照片時都像是個藝術品，提升室內空間的優雅感，想趁著工作、生活重疊家居生活的期間重新規劃居家空間，這款美型高階大尺寸電視能滿足全家的需求，創造令人驚嘆的美好時光。

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