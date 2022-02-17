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LG推出長得像電風扇的「可移動電視」　一個月賣破千台

▲LG閨蜜機隨身電視。（圖／品牌提供）

▲LG推出一款可在家中各空間移動的隨身電視。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電品牌LG近期推出一款可移動式的「StanbyME閨蜜機」，底座跟整體造型就像一台立扇，只不過上方是一塊27吋觸控螢幕，底座的輪子裝置能方便平移至家中其他空間，內建電池一次最多可使用3小時，之前搶先在集資網站上架，1小時就賣出千台銷量。

▲LG閨蜜機隨身電視。（圖／品牌提供）

現在家電越來越好玩了，串流平台大量掀起追劇族成行，電視也不斷推出有趣設計，LG針對現代人對於螢幕的大量需求，開發出一款為無線可移式27吋IPS觸控螢幕的「StanbyME閨蜜機」，特色在於設計多角度的高度、幅度及螢幕橫直式旋轉調整，並內建可充式電池，可將手機畫面投放到27吋螢幕中，讓追劇族走到哪都能「目不轉螢」。

▲LG閨蜜機隨身電視。（圖／品牌提供）

可移動到居家或辦公室各處的設計，更擴大的更多的使用性，像是在廚房可查數位食譜，在房間內可變成房中電視，在書桌旁可當查詢螢幕，而螢幕也可變成直立顯示，符合手機的操控畫面，搭載27吋高規格的IPS螢幕、支援HDR10 Pro 高動態對比，並強調內建品牌AI音質技術混合兩聲道的聲音，模擬出環繞音效，在未使用螢幕的狀況下也可當藍芽喇叭。

▲LG閨蜜機隨身電視。（圖／品牌提供）

▲LG閨蜜機隨身電視。（圖／品牌提供）

而為了廣大的追劇族們，該電視也內建多款串流影音平台，例如YouTube、Netflix 、Disney+、U+ Idol Live與Amazon Prime等，可透過觸控螢幕點選或遙控器進行操作，內建可充式電池，單次充電續航力最高可達3小時。之前曾在集資平台「嘖嘖」開放第一波早鳥預購，1個月內賣出超過1000台，目前也在官網推出限量100台販售，售價30,900元。

▲LG閨蜜機隨身電視。（圖／品牌提供）

雖全球仍有晶片荒，但電視技術戰仍持續，以往LG獨領風騷的OLED面板電視，有外電報導另一南韓品牌三星（Samsung）也將在今年，推出旗下首款OLED面板技術的電視產品，預計將在今年5、6月間面市，目前三星旗下高階款電視主要採用QLED（QD-LCD）面板，技術與獨立發光的OLED面板不同，以往LG為全球唯一的OLED面板製造商，現三星OLED面板技術的商品也即將面市。

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