俄烏衝突升溫！三星、LG等韓企開始撤出烏克蘭　總統文在寅喊話

▲烏克蘭國旗在首都基輔上空飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯在烏克蘭邊境集結10萬大軍，美國白宮國安部門曾預測俄軍最快16日發動攻擊。眼見大限將至，南韓外交部緊急針對烏克蘭全境頒布「最高階段」的第4級旅遊警報（旅遊禁止），從韓國時間13日0時起生效，未儘速離境者恐依法遭懲處。對此，南韓三星電子、LG電子等開始撤離駐守在烏克蘭的韓籍職員；南韓總統文在寅也做出相關指示。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓業界今（14）日指出，隨著南韓政府針對烏克蘭頒布的旅遊禁令從韓國時間13日0時（台灣時間12日晚間11時、烏克蘭時間12日下午5時）生效，在烏克蘭設有分公司、公司法人的企業開始撤離非必要人力，包括三星電子、LG電子等將派駐烏克蘭的韓籍職員與其家眷先後安排離境，部份職員則安排前往他國任職、或是直接送回南韓。

據悉，第4級旅遊警報為最高階段，如若南韓公民在警報發佈後仍滯留烏克蘭，日後恐怕將依《護照法》進行相關懲處。

南韓業界指出，目前在烏克蘭設有分公司、公司法人的企業有三星電子、LG電子、現代綜合商社（Hyundai Corporation）、浦項國際股份有限公司（POSCO International）、韓泰輪胎、ECOVICE、奧齒泰有限公司（OSSTEM IMPLANT）。

▲南韓駐烏克蘭大使館官方臉書公告，旅遊警報從第3級提升至最高階段的第4級。

報導指出，原本在南韓外交部提升旅遊警報至第3級前，約有565名韓籍公民停留烏克蘭，在3級警報頒布後便減少284人，目前約剩下281名韓籍公民停留，其中包括約110名傳教士、包括擁有永久居留權者在內的80多名自營業者，從14至15日之間，預估將再有100多名韓籍公民離開烏克蘭。

另外，文在寅14日下午在青瓦台主持第4次對外經濟安保戰略會議時也提到烏克蘭議題，「眼見俄烏衝突短期內無法找到突破口，目前急需商議對策，力求減少對國內實物經濟與金融市場的不確定性影響，並全方位支援出口企業與派駐當地的企業，提早應對能源、原料、糧食等供應不穩的問題。」

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