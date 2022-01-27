廖科溢愛上Sony BRAVIA X90J宅在家的五星級享受　「一級玩家體驗＋頂級家庭劇院」雙重滿足

▲廖科溢自從被朋友推坑了Sony BRAVIA X90J之後，變得更愛宅在家享受娛樂放鬆生活。（圖／翻攝自影片，下同）

科技中心／綜合報導

從電視台主播轉戰行腳類節目主持人的廖科溢，10年來不停在各地旅行，看遍世界的美麗風景，也斬獲了兩座金鐘獎，忙於工作的他私底下反而相當享受在家的獨處時光，最常窩在家看電影追劇、看球賽和玩PS5！最近被朋友推坑Sony BRAVIA X90J，搭載Google TV系統，透過Netflix、Disney+影音串流平台，就有海量看不完的電影、戲劇；而且遙控器設計非常人性化，有YouTube、Netflix等快捷鍵，一按直接開啟平台超方便，麥克風鍵還可以叫出語音助理，聲控搜尋歌曲、電影，包括查天氣甚至翻釋，直覺式操作讓第一次使用智慧電視的廖科溢直呼「Sony BRAVIA X90J真的完全刷新了我對顯示器的想像」。

最令廖科溢驚喜的是Sony BRAVIA X90J的「認知智慧處理器XR」，能自動模擬分析人眼觀看時的焦點，透過優化色彩對比及清晰度，凸顯畫面中的影像重點，有如親眼所見般具備層次、充滿立體感；廖科溢分享最近一次主持節目來到馬祖芹壁村，他在現場看見白色建築物被夕陽餘暉沾染上淡淡金黃色，當時記憶中的那份溫度竟然得以透過Sony BRAVIA X90J精準的色彩階調忠實傳達，讓他彷彿又再次回到芹壁村，身歷其境感受到當時那格外溫暖的陽光。平時，廖科溢還愛看NBA球賽，每當球員跑動或球高速在空中飛時，畫面容易模糊，但X90J能減少模糊殘影，讓畫面依然維持明亮清晰，「這是我覺得它最厲害的部分」。

平時給人知性形象的廖科溢，其實也熱愛打遊戲來紓解工作及生活壓力，他笑說自己什麼遊戲都玩，但最怕的就是碰上畫面延遲卡頓不流暢，像他常玩的遊戲主機PS5，由於功能很強大、規格要求相當高，所以使用一般電視玩遊戲常變得卡卡，不過自從他改用Sony BRAVIA X90J顯示器後，整個感覺都不一樣了！廖科溢大讚畫面變得非常流暢，他舉最近在玩的「對馬戰鬼」為例，因為遊戲情節細緻、暗夜場景多，非常像在看一部電影，而一般電視經常看不清暗部細節；Sony BRAVIA X90J則藉由對比增強技術，讓暗部細節能清楚展現，有玩家說Sony BRAVIA X90J就是PS5的標配，廖科溢大表贊同，能一邊玩一邊欣賞流暢的遊戲畫面真的十分爽快。

除了打PS5，廖科溢最愛的就是看電影，而Sony BRAVIA X90J不只是PS5標配，更可以把家變成電影院，其中他最愛用的功能之一就是內建的Netflix校正模式，開啟這個模式，就能還原導演最初想呈現的色調氛圍。另外X90J上下左右兩側共有四個揚聲器，能夠同時發聲共振，再加上3D環繞音場優化技術，能依照家具擺放位置和陳設自動校正音場，他不論坐在客廳哪個位置都有被音樂環繞的感覺，聲音效果非常接近電影院，「立體聲效果太棒了！」

過去因為工作的關係，廖科溢不常待在家，但因為現在家裡多了一台Sony BRAVIA X90J，讓他更享受宅在家，而且不同以往打開電視只是要打發時間，Sony BRAVIA X90J的極致智慧功能，每次觀賞都像是帶領著他去不同地方旅遊，收穫滿滿獨特的影音體驗；Sony歲末感謝祭期間，活動期間內買BRAVIA指定機種並完成註冊，即可獲得旗艦手機、耳機或超商最高5000購物金等超值好禮，加碼週週再抽百貨量販電子券1萬2千元，正是入手好時機！

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