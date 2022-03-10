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303高雄重災區！高市府要求台電通盤檢討　1個月內提改善期程

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

興達發電廠3日出現開關人為疏失，其中高雄186萬戶受影響，直到晚間9點才全面復電成重災區。昨日興達電廠新廠長黃錦城上任，高市府今天（10日）就派相關局處視察，要求台電穩定供電、強化電網韌性，也將前往高雄轄內大林、南部發電廠及變電所全面體檢，並且要求台電在1個月內到市府報告改善措施與期程。

▲高雄興達電廠新任廠長黃錦城向高雄市副市長羅達生解說電廠設施。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄興達電廠新任廠長黃錦城向高雄市副市長羅達生解說電廠設施。（圖／記者許宥孺翻攝）

高市府今下午由副市長羅達生率隊，環保局長張瑞琿、經發局長廖泰翔及勞工局副局長陳石圍等相關局處首長陪同，前往興達電廠視察，除聽取興達電廠303停電事故簡報，了解停電原因及改善方式，環保局及勞工局則針對場內汙染防制設備、污染排放狀況及勞安等進行查核，初步均符合標準，無重大缺失。

副市長羅達生表示，303停電對高雄民生及產業影響層面大，今到廠視察主要是希望台電對強化高雄穩定供電，尤其高雄三座電廠發電量遠大於在地需求，問題出在整體電網韌性的強化，盼台電全面重新檢視高雄的工業及民生電網，其次是通盤檢討興達電廠人為疏失及機件老化問題，讓電廠運作順利。他更代表市府要求台電應該在一個月內到市府報告改善措施與期程。

▲高雄市副市長羅達生。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市副市長羅達生。（圖／記者許宥孺翻攝）

羅達生也強調，高雄產業近一年來快速發展，和發、仁武、橋科及楠梓等科技產業園區有許多重大投資案，有效提升高雄整體經濟發展，需要台電積極配合優先投入經費與人力強化高雄地區電網，須全面總體檢、依實際需求增建變電所，提升高雄供電的穩定性與韌性。也應對高雄轄區內的大林及南部電廠、變電所比照興達電廠同一標準，立即同步進行相關檢查、改善與強化作業。

經發局長廖泰翔則指出，行政院核定的台電303 停電事故檢討報告中，台電雖已提出五大改善對策，但不只是興達電廠，而是盼能整體提升，首先是近來高雄多起停電事故，台電回應民眾的時效及所提供的資訊都須改善，也影響市府應變救災人力配置規劃，台電應強化停電訊息揭露的速度跟內容。此外台電也應擴大在高雄建立完整的電力產業人才與培訓中心。

▲高雄市政府經發局局長廖泰翔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市政府經發局局長廖泰翔。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對興達電廠報告303事故與一連串人為疏失及機件老舊有關，羅達生與廖泰翔也都建議台電應導入外掛科技，特別是高雄發展5G AIoT科技與智慧機械，也有許多新創公司，可在現有機具加裝感應或是影像判讀等設備，呼籲台電「以大帶小」拋出問題，由新創協助解題，若驗證可行即可導入，減少人為疏失造成的風險。

環保局長張瑞琿要求興達電廠要落實工安環保，另針對目前開關場只有主任和值班人員2位，建議人力應該要再充足確保設備正常運作；勞工局副局長陳石圍則提醒廠方設施操作標準作業流程要落實，經驗要能傳承，重要關鍵設備的操作人力不委外，易危及設備操作安全。

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺攝）

▲0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺攝）

此外環保局今與勞工局在廠內查核，未發現室外煤場有揚塵、現場周界外未發現黑煙排放，另查核該廠四號機當時發電量為348MW ，相關防制設備及污染排放情形都符合標準，無重大缺失。

廠長黃錦城則再次針對303停電事件造成高雄市民重大影響表示歉意，對此內部已有很多檢討與改善方案，廠方除加速舊有設備汰換、加強人員教育訓練，針對電網韌性加強及停電資訊揭露等建議與要求，一定會回報總公司加強改善。

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