高雄型男花大錢染燙...頭皮潰爛滲液　沒加分險變禿頭！

▲高雄男同時進行染燙髮，因美髮師操作不當頭皮灼傷潰爛，導致大量落髮。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名30多歲型男到美髮店燙髮又染髮，沒想到花了大把錢卻找罪受，不僅頭皮嚴重腫痛，冒水泡潰爛滲液，還大量掉髮，差點變成大禿頭，只好崩潰求診。

收治病例的樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋表示，燙、染髮不可同時操作，須至少隔一週。以這位男性患者而言，不僅燙染同時進行，且燙髮部位非常接近髮根，因燙染髮操作不當，不僅讓他嚴重頭皮灼傷，紅腫刺痛，還潰爛滲液，並導致大量掉髮。當中他雖曾因頭皮不適曾到其他皮膚科求診，卻治療效果有限。

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▲婦人用了不當染劑引起斷髮，起初還誤以為自己得癌症。（圖／記者許宥孺翻攝）

張祺璋指出，染髮已成為許多人的日常行為，把頭髮染成不同色彩來搭配化妝穿著，甚至成為時尚，但染髮不慎，當心影響健康。

張祺璋舉例，還有一名60多歲婦人不明大量落髮，一度誤以為自己得了癌症，孝順的女兒忙著帶媽媽四處求醫，直到到了診所就診，這才發現為不當染髮及不良染劑引起的斷髮。

▲樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋。（圖／記者許宥孺翻攝）

張祺璋提醒，要避免染髮受到傷害，最好找經專業訓練的染髮師，並慎選染髮劑。建議於染髮前做好準備，包括染髮前，以200倍數的頭皮檢測儀做頭皮檢查。預作染髮劑測試，避免過敏反應。在染髮前24小時，不要洗頭。

另外，染髮後更需照護，包括，用弱酸性洗髮精；染髮後多喝開水加速把進入身體的染劑排出體外，減輕對身體傷害。染髮後2-3天內用清潔頭皮的用品來清洗殘留頭皮上的染劑。若於染髮時或染髮後48小時內，頭皮覺得不適，需馬上停止染髮並立即就醫，避免造成頭皮嚴重傷害或造成身體健康的進一步影響。

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