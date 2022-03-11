2年拚4年！跟陳其邁跑行程太操　高市府「工作超時」被開罰2萬

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市勞工局公告2月違反勞動基準法單位，名單其中居然赫見高雄市政府新聞局。據了解，這名新聞局職工因為跟跑市長陳其邁行程超時工作，單月連續加班超過46小時，違反勞基法「延長工作時間」規定，勞工局也不護短，依法開罰新聞局2萬元。

陳其邁2020年上任高雄市長後，打著「二年拚四年」的拚勁處理市政工作，結果卻有1名新聞局職工，前年12月因跟著市長跑行程，被勞工局稽查發現違反勞基法「延長工作時間」規定，也就是單月連續加班不得超過46小時。

▲高雄市新聞局因工作超時，被勞工局開罰2萬元。（圖／翻攝高市勞工局網頁，點圖可放大）

根據2月份勞工局公告違反勞基法名單，其中就赫見高雄市政府新聞局長董建宏的名字，內容寫道，違反勞動基準法第32條第2項延長工作時間超過法令規定，並依法裁罰2萬元。勞工局呼籲，不論公、私部門皆應遵守勞動法令相關規範，若有需要宣導、輔導的協助，歡迎洽詢。

據了解，新聞局違反勞基法被裁罰後，針對經常跟跑市長行程的4名人員，包含專業攝影職工、臨時人員及採訪車駕駛等4人，依勞基法84-1條規定向勞工局申請列為責任制，因工作上的需求，若工作超時可從寬認定。

對此，新聞局長董建宏表示，針對之前所發生的相關新聞局的勞動事件，本府的立場一向是維護勞動權益，絕不護短，所以當罰則罰。

新聞局在接獲相關檢舉後，第一時間啟動相關的勞資會議機制，同時也向勞動部申請比照1999年台北市政府的案例，申請彈性工時，同時啟動勞資會議，協商相關勞動權利，確保所有在本局內依勞基法服務的同仁的權益。

董建宏表示，目前本局相關依勞基法服務的職工，所有的工時及加班狀況都符合勞基法，會透過增補人力以及相關的勞動調度，確保大家的勞動權利。

至於哪些職位有超時狀況？董建宏表示，目前會有超時狀況的職工大概是以攝影師為主，所以有增補相關攝影人力到足夠數額，大概有3到4名的攝影官在輪流。