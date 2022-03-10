新竹網友接力PO「超美聖稜線」　驚！3月還有白雪覆蓋超難得

▲朱姓網友在臉書社團PO出「聖稜線」美照引起討論與迴響，網友紛紛提供自己拍下的美景共襄盛舉。（圖／網友朱峻德提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

前幾天新竹地區溫差大，山區逢水氣足夠下起了雪，難得放晴後，往雪山山脈還可以看見山頂下了雪，新竹網友不約而同地在臉書社團曬一波「聖稜線」，看著一張張美照，讓網友驚呼超美。

一名朱姓網友8日在臉書「新竹爆料公社」PO出遙望聖稜線美照，照片中清楚看見大霸尖山、穆特勒布山、雪山北峰、雪山主峰、還有海拔較低五指山也清晰可見。

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聖稜線為排列3100公尺以上的群山，其中雪山主峰往北到雪山北峰間的稜脊約在3580公尺以上，穆特勒布山稜脊則在3500公尺以上。雪山主峰山頂靄靄百雪覆蓋，整條聖稜線岩峰嶙峋峭拔、地勢險峻，難得現身，也讓新竹地區的網友紛紛拿出手機、相機留影。

一般說來，通常天氣好、空氣品質不差，從新竹市、竹北地區遙望都可以看到聖稜線，只是要能見到白雪覆蓋就比較罕見。

▲▼2月6日在中華大學附近茄苳交流道拍攝的聖稜線。

朱姓網友說，自己使用Nikon D850 +小黑三鏡頭分別於2月6日在中華大學附近茄苳交流道拍攝、3月8日傍晚竹北溪州路旁、四維路橋前都有拍到。通常好天氣清晨都能看到聖稜線，只是早上都是背光，下午才是順光，加上山區容易起霧，要在下午還能看到雪霸很難得。

更難得的是，往年只有過年期間好天氣才有機會看到雪山下雪，今年很難得到了三月多雪都還那麼厚，推測可能跟十年一遇的大雪有關。朱姓網友PO出聖稜線美照後，意外引起接龍，新竹各地的網友也不吝上傳自己留下美好的瞬間，引起討論。

▲3月8日傍晚竹北溪州路旁拍攝。

▲▼網友們上傳自己拍下的美照在社團接力。（圖／翻攝新竹爆料公社）

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