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人妻帶3子搭電梯遇6.7強震！狂搖10層樓　新竹人曝唯獨這次最想逃

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7強震，一名網友在臉書「新竹爆料公社」PO文表示，這是近年來發生的地震中，讓人最想跑出房子的一次。還有一名人妻在文章底下留言說，當時她和3個孩子剛好在搭電梯，一路從1樓搖到10樓，出了電梯還在搖，真的很可怕。

▲▼電梯、按電梯。（圖／記者陳俊宏攝）

▲地震發生時切勿搭乘電梯，以免受困。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文當事人無關）

原PO在地震發生約半小時後PO文表示，剛剛感覺發生了超大的地震，而且晃好久，「近年來新竹發生的地震中，唯獨這場讓人有想跑出房子的衝動」，所以想問問看大家是不是都有感覺到明顯搖晃，「有感的+1，無感的請打X」。結果一夜之間網友們狂刷出3324則留言，幾乎都是一面倒的+1。

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部分網友留言回憶地震發生當下的狀況仍心有餘悸，「我從3樓跑下1樓」、「10樓超晃，嚇死了」、「和921比起來，這也夠驚心動魄了」、「地震的時候剛好在釣蝦，水池晃到超誇張」。還有一名人妻分享她當時剛好在搭電梯，和3個孩子一起從1樓搖到10樓，當場嚇壞，「出了電梯還在搖。」

不過，也有少部分網友覺得無感並留言說，「因為剛好在走路遛狗」、「在車上，完全不知道」、「無感，邊走路邊看鐵門撞來撞去，還以為是風」、「經過921震央的洗禮後，已經沒感覺了」。

▼人妻分享搭電梯遇到地震的過程。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

人妻帶3小孩搭電梯遇6.7強震。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

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