準新娘「兩三天追一次禮金」　她怒匯2千放生！過來人反問3點

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友氣憤表示，某位朋友近期要補辦婚禮，本來很替新人開心，但對方三天兩頭追問禮金，甚至直接附上帳號，讓她傻眼不已，最後果斷匯2000元斬斷這段友誼。

女網友在「新竹爆料公社」怒道，「當妳收了這份禮金的時候，也失去了一個朋友！疫情前寄了喜餅很合理，因為在我訂婚時妳也帶了祝福參與；近期要補辦婚禮，一開始真的很替妳開心，但這種直接給帳號，二三天就追一次禮金，讓人感覺超不舒服，是覺得我不會包禮嗎？還是妳真急需這幾千塊？」

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從對話中可見，準新娘先是傳了統計表單，隔一周又傳訊息，表示若不克前往，請把祝福禮金匯到帳戶，並附上帳號，眼看原po只回「好喲，謝謝你！」隔天繼續傳訊息提醒。

▲新娘連番提醒禮金之事。（圖／翻攝自新竹爆料公社，下同）

怎料沒過幾天，對方再度現身，詢問「有匯了嗎？我怕你有匯沒說，我查帳會有問題。」這番話瞬間點燃她的怒火，氣噗噗直呼「婚宴不是11月27日嗎？有這麼著急要匯款？」

聞言，準新娘解釋，「想說你們沒有要來，可以直接先匯，我對帳而已。因為有些沒要過來的朋友，也都主動送紅包或匯款過來了~你也沒有填問卷，所以以為你不來，而且我詢問你不過來可以匯款，你也沒有表態，這是一場誤會，那如果要過來就麻煩幫我填，因為我們也在陸續統計人數喔，謝謝！」

最後，原po根本懶得多說什麼，直接匯款2000元，並冷聲表示「不去了，禮金已轉帳。」對此，網友們也看傻，紛紛回應「丟臉，是有缺到這種死樣子」、「臉皮真厚耶，這種我只會包900意思意思」、「戰術達成：不用請又撿到兩千」、「你人也太好了！我是你的話，連理都懶得理」、「感覺像是網拍買賣一樣」、「刷新我三觀」、「應該要去的，包800禮金帶祖宗十八代去見見這麼著急收款的好朋友」。

不過，過來人則連拋3點反問原po，「1.你結婚她包多少給你？幾人去參加？2.回禮金很正常，只是也許溝通方式出問題。3.你不講清楚要不要去，對方也很難確定人數，不去就回禮金，一個禮貌而已。」同時也感嘆，曾經包過6600元，現在都失聯，或收了紅包馬上變嘴臉，莫名其妙翻臉，真的很慘阿！