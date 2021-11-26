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炸油條被街頭開槍流彈波及　新竹人憂「慶記」成名產

 ▲炸油條被流彈波及　新竹人求政府重視槍枝氾濫。（圖／記者陳凱力翻攝）▲去年底在民生路一家豆漿店的員工，在炸油條時被街頭開槍的流彈波及送醫，引起討論。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

近日台灣街頭陸續傳出多起暴力事件，民眾持棒球棍砸車、打人，甚至大馬路上持球棍攔車給予「口頭教訓」，新竹地區甚至有男子自備「罐裝尿」隨機挑選不指定駕駛人潑灑。街頭暴力事件像「雞瘟」一樣迅速擴散、蔓延，也讓執法單位憂心會有樣學樣。

2020年底，在「新竹拉斯維加斯」巨城購物中心附近的一間豆漿店，一名豆漿店員工在炸油條的時候遭到街頭開槍的流彈波及，附近民眾聽見槍響，探頭發現油條店員工受傷後才趕快打119，事後警方雖快速破案，但「民眾與槍枝這麼近」的疑慮，依然讓民眾人心惶惶。

▲炸油條被流彈波及　新竹人求政府重視槍枝氾濫。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼新竹街頭去年傳出多起開槍事件，網友在臉書熱議，kuso「慶記」極將成為新竹名產。（圖／新竹爆料公社）

▲炸油條被流彈波及　新竹人求政府重視槍枝氾濫。（圖／翻攝新竹爆料公社）

附近居民繪聲繪影表示，凌晨2點多聽到2聲槍響，本以為只是黑道尋仇，沒想到波及無辜店員，那種「子彈在飛」的恐懼瞬間蔓延，民眾擔心，即使自己不惹事，但恐無辜倒霉，認為政府應該重視槍枝氾濫的問題。

網友甚至在臉書kuso「槍是去戶政事務所就可以領嗎？」、「怎麼隨便都有槍」、「全新竹應該剩我沒槍了」。

▲炸油條被流彈波及　新竹人求政府重視槍枝氾濫。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼槍枝事件頻傳，網友開始擔心自身安全。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲炸油條被流彈波及　新竹人求政府重視槍枝氾濫。（圖／翻攝新竹爆料公社）

根據「警政署統計查詢網」資料顯示，去年度統計，新竹市的治案事件共1405件、刑案總件數則為3903件(不含駕駛過失)，其中故意殺人4件、強盜3件、搶奪2件、一般傷害310件，整年度查獲槍枝共有63枝、彈藥367顆、刀械1把，而近日街頭暴力經常使用的各式長短棒球棍，還都不算在其中。

▲炸油條被流彈波及　新竹人求政府重視槍枝氾濫。（圖／記者陳凱力製表）

▲根據警政署統計，新竹市去年受理的治安事件有1405件。（圖／記者陳凱力製表）

除了槍枝問題讓民眾憂心，三天兩頭上演的街頭暴力也讓人厭倦，本月14日新竹市街頭發生隨機潑尿事件，一名男子帶著自備好的「尿罐」隨機盲選駕駛，要求搖下車窗後快潑閃離，事後警方調查，雙方並無冤仇，這名潑尿怪客只辯稱「認錯人」了事。

▲炸油條被流彈波及　新竹人求政府重視槍枝氾濫。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼民眾認為，政府應重視槍枝氾濫的問題。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲炸油條被流彈波及　新竹人求政府重視槍枝氾濫。（圖／翻攝新竹爆料公社）

街頭暴力事件頻傳，去年一整年受理的治安事件就有1405件，平均一天有3.8件治安事件在發生，執法人員開始重視這些燒殺擄掠之外的「小打小鬧」，挑釁的背後，充滿惡意與仇恨，開始反思，過去被輕拿輕放的小惡，是否太輕易被放縱？潑尿案主嫌落網後，被移送新竹地檢署，偵辦員警這次罕見地提出「建請法官聲押」要求，警方說，明知最重刑期1年的案子聲押不會准，但是警方該有的態度應該要有；檢察官當日完成複訊，隔天火速結案起訴，也同樣建請法官從重量刑。

地檢署一名檢察官私下表示，街頭暴力頻傳已讓民眾人心惶惶，社會充滿著仇恨與暴戾氛圍，稍稍一言不合就要動手，有槍的開槍，沒槍的上球棍，膽子小一點的，就潑尿、潑漆，法律彷彿只是一個擺設、參考，認為刑責的追究，應是當重則重，決不寬貸，只有築起堅硬的圍牆（法律），才有和諧與安寧（的社會）。

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