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快把握！桃園購物節「壓軸抽」　小檜溪千萬好宅亮相

▲桃園購物節「壓軸抽」小檜溪好宅亮相。（圖／市府提供）

▲桃園購物節「壓軸抽」小檜溪好宅亮相。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園購物節」受到國人熱烈迴響，目前登錄發票張數突破336萬張、累計金額達117億元。市長鄭文燦10日為「壓軸抽」的桃園區小檜溪好宅揭彩亮相表示，「2021桃園購物節」進入最後衝刺，歡迎國人把握機會踴躍參加，來桃園旅遊消費、抽千萬好禮，活絡疫後經濟。▲桃園購物節「壓軸抽」小檜溪好宅亮相。（圖／市府提供）

鄭文燦說，「壓軸抽」的桃園區小檜溪好宅是由亞昕集團等6個品牌建商聯合加碼的壓軸大獎，價值超過千萬，房子設計精簡大方，空間達22.4坪，擁有2房2廳1衛浴及獨立式廚房空間，搭配一應俱全的周邊生活機能，是十分優質的入住好選擇。▲桃園購物節「壓軸抽」小檜溪好宅亮相。（圖／市府提供）

「2021桃園購物節」從去（110）年11月5日起跑，因應今（2022）年1月疫情，「天天抽」、「週週抽」等活動暫停舉辦。在疫情趨緩後，從3月9日重啟抽獎，同時延展發票登錄時間至今年4月7日，只要上官網（網址：https://2021lovetyn.tw/index.php）登錄自2021年10月22日至2022年3月31日期間，於桃園消費單筆滿500元的發票，即可取得抽獎資格。▲桃園購物節「壓軸抽」小檜溪好宅亮相。（圖／市府提供）

「2021桃園購物節」共計逾2,000個獎項、總價值突破8,000萬元，目前還有2間千萬好宅、6輛汽車、20多輛電動機車，以及iPhone 13、GARMIN手錶、日韓機票、萬元金牌好棧四季住宿券等玲瑯滿目的好禮尚未抽出，並預計在4月15日前，壓軸抽出價值千萬的青埔好宅與小檜溪好宅各一間，盼重新帶動消費與旅遊信心，拉抬在春節期間受到疫情影響的服務業，展現疫後桃園的韌性。

鄭市長提到，本次由亞昕集團、百川建設、東騰機構、昭揚建築、海悅國際及麗寶集團六家建商聯名贊助，位於小檜溪重劃區中「亞昕向陽」的好宅，具備交通便利、生活機能與設施完善的優質條件，更是典型的親水環境，是首購族、換屋族、成家立業族、退休族的首選之地，歡迎年輕家庭落腳桃園，追求人生的夢想。

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