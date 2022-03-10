史上最激烈大選！「親美路線」尹錫悅險勝　分析：韓中恐陷僵局

▲ 尹錫悅今早發表勝選感言。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓第20屆總統大選結果10日凌晨揭曉，由在野黨候選人尹錫悅險勝執政黨候選人李在明，當選新任總統。韓媒分析，尹錫悅政府外交安保政策將以美國為重，恐怕使韓中關係陷入僵局。美媒則指出，在北韓擴張核武及中國崛起的局面下，他的當選將使南韓政策出現巨大轉變。

現年61歲的政治素人尹錫悅出身檢察總長，曾主導偵查前總統朴槿惠閨蜜門案，以不到1%優勢贏得南韓史上競爭最激烈的總統大選，5年任期將自今年5月開始，開啟保守政權時代。

《韓聯社》分析，美中相爭之下，現任總統文在寅政府的外交基調是在兩國之間取得平衡，而尹錫悅政府重心料將偏向美國。一旦美中矛盾加深，尹錫悅要落實「強化韓美同盟與發展韓中關係並行」的政見將愈發困難，因為站在中國立場，他提出的強化韓美同盟政策相當於站在美國陣線，加強對中壓迫。

尹錫悅的外交國防政見中，第一項即「重建韓美同盟及強化總括性戰略同盟」，加上推動加入美日印澳「四方安全對話」（QUAD）及部署薩德系統，都被指可能影響韓中關係，在美中競爭升溫格局下十分敏感。若尹錫悅兌現承諾，北京冬奧挑起的南韓反中、中國反韓情緒也將惡化。且韓中今年本應慶祝建交30年，但關係恐怕陷入僵局。

此外，尹錫悅對北韓態度強硬，認為在北韓完全達成無核化以前，國際社會應維持制裁，與反覆要求放寬對北韓制裁的中國立場明顯不同。不過，他也提及要促進韓中對話，因雙方對北韓核武問題有共同目標，有必要保持並發展合作關係。

美媒《華盛頓郵報》則分析，尹錫悅對中國及北韓態度較為強硬，勝選將對南韓在東北亞的角色及與美關係帶來重大影響。文在寅將北韓視為外交政策核心目標，而尹錫悅則呼籲加強與美合作，共同應對北韓日益擴張的核武威脅。

尹錫悅希望開發新軍事技術，以求在北韓威脅迫在眉睫的情況下能夠先發制人。為迫使北韓放棄核武，他認為國際制裁有其必要，與美國針對北韓無核化的立場一致，這點也和試圖扮演中間人角色，居中調解的文在寅有所不同。

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