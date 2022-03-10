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烏克蘭軍民一心！國防部盤點俄軍各類電戰系統：誰看到就直接摧毀

▲▼烏克蘭軍方呼籲民眾，一旦見到俄軍用於電子作戰的相關系統或軍備，就立即通報軍方或是直接破壞它們。（圖／翻攝自Facebook／MinistryofDefence.UA）

▲烏克蘭軍方呼籲民眾合作摧毀俄軍用於電子作戰的相關系統或軍備。（圖／翻攝自Facebook／MinistryofDefence.UA）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯的攻烏行動已過2週，烏克蘭領土落入俄軍手中的消息也逐漸傳出，不過烏克蘭軍方最近祭出「奇招」，呼籲民眾與軍方合作，一旦見到俄軍用於電子作戰的相關系統或軍備，就立即通報軍方或是直接破壞它們，以協助烏方打擊俄軍。

烏克蘭國防部最近在網上對民眾喊話，聲稱烏克蘭已有成千上萬的民眾正在臨時被佔領的領土上進行抵抗，「你們的貢獻真的太大了！俄國的後勤部隊要為前線供應燃料和彈藥的過程既複雜又費錢，但我們已成功破壞許多軍備，挽救了成千上萬條人命，好樣的！」

軍方也指出，烏克蘭的下一個主要目標，是要打擊俄羅斯用於電子作戰的相關軍備和電子情報系統，「戰爭中有很多東西的都必須仰賴現代技術，因此我們必須摧毀俄羅斯的電子作戰行動和偵查系統，這樣就能大大削弱俄軍的作戰能力，並為我們的士兵提供優勢」。

烏克蘭國防部呼籲民眾，如果有可能的話，請所有民眾一看到任何俄軍的後勤部隊或軍備，就立刻向軍方通報，或是直接將其摧毀，「這樣一來，這些入侵者將會束手無策，而我們也能快速地驅逐他們，一起走向勝利！榮耀歸於烏克蘭！」

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